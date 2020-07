Sie sind einfach nie leise, ziehen alle Aufmerksamkeit auf sich und haben zudem noch eine Stimme, die man durch die noch so dicke Wand hört. Bei einigen Sternzeichen braucht man manchmal einfach Ohrenstöpsel, um endlich zur Ruhe zu kommen.

Denn diese Sternzeichen sind immer am lautesten:

Löwe

Ihr feiert eine WG-Party und man hört immer diese eine Person über die Stimmen aller anderen? Die Chancen stehen gut, dass sie im Sternzeichen Löwe geboren ist. Denn der Löwe redet nicht nur gerne und viel, sondern ist dabei auch meistens unglaublich laut. Er übertönt alle mit seinem natürlichen Gebrüll und kann es gar nicht leiden, wenn man ihn unterbricht.

Widder

Einen Widder hört man immer und überall. Wenn er nicht gerade redet, dann trampelt er durch die Wohnung. Leise sein gelingt diesem Sternzeichen nie. Besonders wenn der Widder emotional wird, kann er dann auch noch seine Stimme so laut erheben, dass die Nachbarn drei Häuser weiter wissen, was bei ihm zu Hause gerade los ist.

Skorpion

Eigentlich ist der Skorpion besonders mysteriös und undurchschaubar. Hat er aber ein, zwei Drinks zu viel gehabt, kann er schon mal laut herumschreien und alle übertönen. Besonders in der Nacht ist das unangenehm, wenn man stille Gassen entlang geht. Dem Skorpion ist das dann aber ziemlich egal. Bittet man ihn, etwas leiser zu sein, kann er auch mal zu einer ganz schönen Drama-Queen werden.

Krebs

Der Krebs hat von Geburt an ein sehr lautes Organ. In einer Gruppe von Menschen kann man ihn immer heraushören. Zudem macht er auch so gerne Krach. Ob er nun in der Wohnung herumpoltert oder gerade ein neues Schlagzeug ausprobiert: Die Geräuschkulisse wird durch sein intensives, ohrenbetäubendes Lachen noch verstärkt.