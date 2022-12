Hattet ihr auch schon immer Probleme damit, eure Neujahrsvorsätze wirklich durchzuziehen? Eine TikTokerin verrät jetzt, wie man sich selbst ganz leicht austricksen kann, damit man wirklich mal etwas ändert. Dafür müsst ihr euch nur monatliche Vorsätze zurechtlegen.

Ein einfaches und ausgeklügeltes System.

Neujahrsvorsätze: Monatliche Vorsätze statt Jahresvorsätzen

„Im neuen Jahr wird alles anders“ – wie oft haben wir schon diesen Satz gehört und es hat sich nichts geändert. Das liegt womöglich daran, dass man sich zu viele Ziele auf einmal setzt. Da kann es schnell einmal passieren, dass man überfordert ist und gar nicht erst anfängt. Aber eine TikTokerin hat jetzt die Lösung. Was es laut Niki braucht, damit wir Jahresvorsätze auch wirklich umsetzten, ist Struktur.

Deshalb hat sie folgendes System entwickelt. Statt Ziele für das ganze Jahr zu formulieren, solltet ihr euch pro Monat nur ein einziges vornehmen. Niki nennt es: Create Your Year. So könnt ihr effizienter daran arbeiten und seid von der Anzahl der Ziele nicht überfordert. Ihr Motto: Eins nach dem anderen. Und es scheint zu funktionieren. Denn seit 2018 arbeitet Niki mit dem System und ist überglücklich mit den Resultaten.

Aus dem Vorsatz zur Checkliste

In einem weiteren Schritt unterteilt ihr dieses eine Ziel bzw. den monatlichen Vorsatz in Unterkategorien. Also einer Art „Checkliste“, die ihr je nach Priorität anordnet. Die wichtigsten Punkte, die ihr in dem Monat erledigen wollt, sollten ganz oben stehen. Während Punkte, die nicht so wichtig sind, weiter unten stehen sollten. Wenn ihr einen Punkt abgehakt habt, dann fühlt ihr euch direkt besser. Denn ihr kommt eurem Ziel jedes Mal einen Schritt näher. Auf diese Weise arbeitet ihr euch also von Monat zu Monat einen kleinen Schritt weiter, ohne direkt an all euren Neujahrsvorsätzen gleichzeitig arbeiten zu müssen.

Aber ihr Lieben denkt daran: Es ist völlig okay auch keine Vorsätze zu haben. Das Ziel eurer wertvollen Zeit soll es nicht sein, jeglichen Lebensbereich zu optimieren. Das kann nämlich auch zu Dauerstress führen. Also Vorsätze sind in Ordnung, solange bis sie euch überfordern.