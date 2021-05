Über diesen Sommertrend kann man sich nur freuen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Denn Smiley-Muster sind der Fashion-Trend 2021. Das Smiley-Face lächelt uns jetzt fröhlich von aktuellen Kleidungsstücken zu und sorgt für gute Laune im Alltagslook.

Das Muster versprüht sofort positive Vibes und ist unserer Meinung nach in Zeiten wie diesen der perfekte Stimmungsaufheller. Doch für welches Gute-Laune-Piece sollte man sich nun entscheiden? Wir haben unsere Favoriten schon gefunden.

Das sind die besten Styles mit dem Smiley-Muster:

Fashion-Trend 2021: Smiley-Muster

Smiley-Shirts, Hosen, Kleider und vieles mehr sind plötzlich überall zu sehen. Das ist auf den nostalgischen 90er-Jahre-Einfluss und die allgemeine Mission zurückzuführen, dass Mode wieder Spaß machen soll. Egal ob klassisch oder verschnörkelt, die Designer wollen mit ihren Kreationen vor allem eins rüberbringen: Good Vibes!

Und das gelingt ihnen auch. Die Smiley-Muster-Kreationen kommen in den verschiedensten Farben und Styles. Egal ob als klassischer gelber Smiley auf einem weißen Basic-T-Shirt oder in Kombination mit buntem Muster-Mix – alles ist erlaubt. Wir haben euch einige coole IT-Pieces rausgesucht:

Kleid aus der Happy Collection von Zara, € 17,95

Kurzarm Sweatshirt von Ganni, € 145

Batik-Hoodie von By Sami Ryan, € 71

High Wasted Denimshorts von Pacsun, € 46

So trägt man das Muster

Doch wie kombiniere ich nun das auffällige Muster? Das wichtigste: Man sollte nur ein Smiley-Piece in den Look integrieren, sonst sieht das Ganze schnell überladen aus. Nach dem Motto “weniger ist mehr”, bleibt das Muster im Fokus und steht für sich alleine. Das restliche Outfit bleibt leger und unkompliziert, nur so kann man einen frechen Augenzwinker-Hingucker garantieren. 😉

Und wem die grinsenden Gesichter auf Hosen oder T-Shirts zu viel sind, für den gibt’s auch jede Menge süße Accessoires mit Smileys:

Buketbag von Kule, € 140