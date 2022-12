Am 21.12. – also heute – startet endlich die dritte Staffel von „Emily in Paris“ und wir können es kaum erwarten, endlich zu erfahren, wie es mit dem Plot rund um Emily weitergeht. Worauf wir uns aber irgendwie noch viel mehr freuen, sind die stylischen Looks der Hauptdarstellerin. Denn schon in den vergangenen Staffeln war ein Outfit extravaganter als das andere.

Um ein bisschen Emily-Flair auch in unsere eigene Garderobe zu bringen, haben wir hier Inspiration für euch, wie ihr die coolen Looks von Emily ganz einfach nachstylen könnt – inklusive unsere favorite Pieces zum Nachshoppen!

So stylt ihr euch wie „Emily in Paris“

Bunt, bunter, Emily in Paris! So lautet wohl das Motto der Hauptdarstellerin, die seit Staffel 1 des Netflix-Hits mit ihren auffälligen Looks überzeugt. Während die einen meinen, das ist zu viel des Guten, feiern wir ihr Fashion-Motto und finden ebenfalls: more is more!

1. Bunte Blazer, Pullis & Jacken

„Emily in Paris“-Fans wissen längst: Emily beweist Mut zur Farbe. Sie liebt es, auffällige Pieces zu kombinieren und setzt auf Color-Blocking. Absolute Must-Haves, um ihre Looks nachzustylen, sind deshalb bunte Blazer und auffällige Jacken, mit coolen Prints und Mustern. Kombiniert mit Jeans, bunten Röcken und lässigen Stoffhosen wirkt der ganze Look gleich noch stylisher – #liebenwir!

Mit diesen Teilen verpasst ihr eurem Kleiderschrank ein „Emily in Paris“-Makeover:

2. Auffällige Boots & Stylishe High Heels

Nichts geht bei Emily über ein lässiges Paar Stiefel oder elegante High Heels, die ihrem auffälligen Look noch ein extra Touch-up verpassen. Unsere Favorites sind ja diese grünen Boots auf dem Bild unten – selbst in Kombi mit einem bunten Pulli und ihrem auffällig schillerndem Look, ist das Outfit immer noch stimmig. Emily zeigt uns: mehr ist mehr! Und davon können wir nicht genug bekommen.

Bild: © 2022 Netflix, Inc.

Mit diesen stylishen Schuhen treten wir in Emilys Fashion-Fußstapfen:

3. Cute Accessoires

Was wäre Emily ohne ihre tollen Hüte, Ketten, Taschen & Co! Sie ist die Queen of Accessoires und macht sogar ihre Handyhüllen zum stylishen Add-on! Auch bei kleinen Details, wie Ohrringen, Halsketten oder Kopfbedeckung darf es bei der Fahionista richtig auffällig sein – auch dann, wenn ihre Outfits eigentlich schon Hingucker genug sind. Und trotzdem passen ihre Baskenmützen, Bags & Co irgendwie immer noch harmonisch zum Rest des Looks. Für ihre ausgefallene Art, sich zu stylen, lieben wir Emily einfach!

Mit diesen Accessoires holt ihr euch Paris-Flair im Emily-Style in den Kleiderschrank: