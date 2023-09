Interior- und Pflanzen-Fans aufgepasst: Der neue Starkl Stadtsalon eröffnet heute, am 1. September, seine Türen mitten in Wien. Am Nestroyplatz habt ihr ab sofort die Möglichkeit, das Pflanzen-Angebot eines Gartencenters in stilvollem Ambiente samt Deko-Pieces und Wohn-Objekten zu shoppen.

Aber auch Beauty-, Schmuck- und Kulinarik-Lover gehen nicht leer aus!

Starkl Stadtsalon lässt Concept-Store-Herzen höher schlagen

Ab heute gibt es einen neuen Hotspot in Wien! Direkt am Nestroyplatz im zweiten Bezirk bietet der Starkl Stadtsalon ab sofort alles, was das Interior-Herz begehrt – und zwar ganz im Stil eines Concept-Stores. Denn neben Pflanzen des originalen Starkl-Gartencenters, findet ihr dort auch Interior von Möbeln bis hin zu hübscher Deko. Auch ausgewählter Schmuck, Beauty-Produkte und das eine oder andere kulinarische Schmankerl dürfen in einem richtigen Concept-Store natürlich nicht fehlen.

Bild: Starkl! Film

Familienbetrieb mit Herzensangelegenheit

Bereits seit 1912 ist die Familie Starkl für eine umfangreiche Pflanzenauswahl bekannt. Jetzt haben es sich Theresia und Ludwig Starkl zum Ziel gemacht, einen Standort in vierter Generation der Familie zu eröffnen. Das Besondere daran: die Mischung zwischen Einkaufserlebnis und leistbarem Wohnen. „Für mich ist es wichtig, unseren Kund:innen ein Einkaufserlebnis zu schaffen, das einzigartig ist und trotzdem Produkte anzubieten, die sowohl regional als auch leistbar sind“, so Theresia Starkl.

Ihre Produkte sind vor allem eines: „Besonders, modern, elegant und gleichzeitig bodenständig. Man taucht hier in eine grüne Oase ein und findet eines auf jeden Fall: Inspiration fürs eigene Zuhause“, verrät Theresia.

Bild: Starkl! Film

Workshops runden das Angebot ab

Neben der Möglichkeit, sein Zuhause völlig neu zu gestalten, plant Starkl zusätzlich auch zahlreiche Workshops, die sich rund um die Pflanzenwelt drehen werden. Kurse zu Interior Design, Aquarell malen, sticken, Blumen binden & stecken, Papierblüten fertigen, Kranz binden und viele mehr sind aktuell in the making. Mehr Infos dazu gibt es hier: starkl.at