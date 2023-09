Die Queen der RomComs ist zurück! Nach unzähligen Jahren feiert Schauspielerin Meg Ryan ihres großes Comeback auf der Kino-Leinwand. In der neuen romantischen Komödie „What Happens Later“ ist sie nicht nur als Hauptdarstellerin, sondern auch als Regisseurin mit dabei.

Alles, was ihr über den neuen Meg-Ryan-Film wissen müsst, verraten wir euch hier.

Meg Ryan ist wieder da und wir freuen uns auf den Winter

Kaum ein Hollywoodstar hat uns mit Romantik-Komödien auf die Art und Weise zum Weinen, Lachen und Schmachten gebracht, wie es Meg Ryan geschafft hat. In den 80ern, 90ern und den anfänglichen 00er-Jahren war die Schauspielerin DAS Aushängeschild für RomComs. Filme wie „Harry und Sally“, „Schlaflos in Seattle“, „Stadt der Engel“, „E-Mail für dich“ und „French Kiss“ befinden sich auch heute noch auf den Bestseller-Listen der beliebtesten Kitsch-Streifen.

Wird Meg Ryan mit ihrem neuesten Kino-Projekt der nächste große Knaller gelingen? Wenn es nach den Fans geht, definitiv! Denn sie haben das Comeback der heute 61-Jährigen schon seit Jahrzehnten sehnsüchtig erwartet. In dem kommenden Film „What Happens Later“ ist Ryan an der Seite von „Akte X“-Star David Duchovny zu sehen, zieht gleichzeitig aber auch die Strippen hinter der Kamera, denn sie ist ebenso als Regisseurin und Co-Autorin am Set.

Die Handlung des Films basiert auf dem Theaterstück „Shooting Star“ von Steven Dietz und sorgt dafür, dass wir uns schon jetzt mächtig auf den Winter freuen. Denn Meg Ryan und David Duchovny schlüpfen dabei in die Rolle eines Ex-Paares, bestehend aus Bill und Willa. Aufgrund unglücklicher Umstände sind die beiden gezwungen während eines heftigen Schneesturms auf einem eingeschneiten Flughafen zu bleiben. Dabei haben sie ausreichend Zeit, um sämtliche Fehler aus ihrer Vergangenheit aufzuarbeiten. Ob es am Ende ein Liebescomeback gibt? Basierend auf alle anderen romantischen Filmen, in denen Meg Ryan zu sehen war; ja!

Auch ältere Leute können romantisch und sexy sein

Mit ihrem Kino-Comeback dreht Meg Ryan die Geschichte von Liebeskomödien einfach weiter. Denn sie stellt sich die Frage, was passiert nach dem Happy End, an dem sich zwei Menschen verliebt und erleichtert in die Arme fallen und sich küssen, bis die Kamera langsam herauszoomt und sie schlussendlich nicht mehr zu sehen sind? „Manchmal stellt sich die Frage: Werden sie zusammen sein? Werden sie nicht zusammen sein? Aus diesem Grund entwickelt ‚What Happens Later‘ das Genre der Liebeskomödie ein wenig weiter. Es geht auch um alte Leute – und es ist dennoch romantisch und sexy“, wie die 61-Jährige gegenüber Entertainment Weekly verrät.

Fans der Schauspielerin lieben den Trailer zu ihrem neuen Film jedenfalls und können es kaum mehr erwarten, bis sie ihn endlich im Kino sehen können. „Das sieht einfach so süß aus, ich freue mich schon sehr auf den Film“, schreibt eine Userin. „Oh mein Gott, ich bin so wahnsinnig glücklich! Ich liebe Meg Ryan, willkommen zurück! Du siehst fabelhaft aus!!! Omg, ich bin so aufgeregt!“, freut sich ein weiterer Fan.

Zwei Menschen und große Gefühle

Das Besondere an dem Film: er zeigt lediglich Bill und Willa am Flughafen, während sie ihre gesamte Liebesgeschichte aufarbeiten und sich hin und wieder die Frage „Was wäre wenn?“ stellen. Dass das nicht die einfachste Aufgabe wird, ist spätestens dann klar, wenn man erkennt, dass das Ex-Paar unterschiedlicher nicht sein könnte. „Diese romantischen Komödien funktionieren wirklich gut, wenn die beiden Charaktere irgendwie gegensätzlich sind, aber einen Rhythmus von Intellekt, Humor, Dialog und Geplänkel haben, der auf ihre Kompatibilität hinweist“, erklärte Meg Ryan in einem Interview mit Entertainment Weekly.

Wir dürfen uns also auf einen weiteren Publikumshit von und mit Meg Ryan freuen. In den USA feiert „What Happens Later“ bereits am 13. Oktober Kinopremiere. Wann der Film zu uns kommt, ist noch unklar.