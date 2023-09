Happy News von Christina Luft und Luca Hänni. Die Tänzerin und der Musiker haben sich das Ja-Wort gegeben. Auf Instagram überraschen die zwei TV-Stars ihre Fans nun mit Fotos von der Hochzeit.

Und ihre Follower:innen sind ganz aus dem Häuschen!

Luca Hänni und Christina Luft haben geheiratet

Auf dem Tanzparkett der Fernsehshow „Let’s Dance“– hat sich schon so manch ein Traumpaar gefunden. Man denke nur an Rebecca Mir und Massimo Sinató. Aber auch der Schweizer Luca Hänni lernte seine zukünftige Liebe bei der RTL-Tanzshow kennen. Dort tanzte er sich 2020 mit seiner Partnerin Christina Luft sogar gemeinsam auf den dritten Platz. Bereits während ihrer Teilnahme in der Tanzshow knisterte es gewaltig zwischen den beiden. Wenige Monate nach dem Finale machte das Paar die Beziehung dann öffentlich.

Anfang 2022 gaben die zwei ihre Verlobung bekannt. Den Termin für die Hochzeit hielten sie allerdings geheim und Fans rätselten, wann die Hochzeit stattfindet. Auf Instagram teilen sie nun die Überraschung: Das Paar gab sich bei einer traumhaften Feier das Ja-Wort!

Paar teilt Fotoreihe auf Instagram

„Mrs. & Mr. Hänni“ schreiben sie auf Social Media – und teilen dazu gleich mehrere Fotos von der Traum-Hochzeit. Und die Aufnahmen zeigen: Christina wählte ein klassisches weißes Kleid in A-Linie, das mit süßen Blumen-Details verziert ist – dazu ein tiefer Rückausschnitt. Der weiße Brautstrauß macht den Look perfekt. Der Bräutigam entschied sich für einen hellbraunen Anzug.

Mehr Details verraten sie auf Instagram zwar nicht, gegenüber RTL plauderten sie allerdings aus, dass die Hochzeit bereits am 22. August im engsten Familienkreis im italienischen Piemont stattfand. „Eine schönere und familiärere Hochzeit hätte es für uns nicht sein können. Wir haben mit unseren Liebsten jeden Moment genossen“, sagt das Paar laut Mitteilung.

Zahlreiche Fans und Kolleg:innen gratulieren

Über 200.000 Likes verzeichnet der Post bereits. Und unter dem Beitrag hagelt es natürlich zahlreiche Glückwünsche. „Was für eine schöne Überraschung. Ihr seid ein echtes Traumpaar. Alles Gute!“, schreibt beispielsweise ein Fan. Zu den Gratulanten auf Instagram zählen aber auch viele „Let’s Dance“-Stars, wie etwa Anna Ermakova und Rebecca Mir. Auch Christinas Tanz-Kollegin Kathrin Menzinger kommentiert: „Was für unfassbar schöne Bilder! Es war so eine unfassbar schöne Hochzeit. (Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel geweint habe) Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Glück der Welt.“ Demnach dürfte die Hochzeit also nicht nur auf den Fotos, sondern auch in Real Life ein echtes Spektakel gewesen sein.