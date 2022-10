Bei Schmuddelwetter und Homeoffice neigen wir dazu, uns zu Hause einzuigeln. Das ist allerdings keine gute Idee, wie Experten behaupten. Wir verraten dir, was beim zu viel daheim sitzen mit deinem Körper wirklich passiert.

Warum du alles tun solltest, um deine Sitzzeit zu verkürzen.

Sitzen ist das neue Rauchen

Wie oft nimmst du dir zu stressigen Zeiten Auszeit an der frischen Luft? Um Stress abzubauen, oder dich zu bewegen? Besonders in Zeiten von Homeoffice und Schmuddelwetter neigen wir dazu, uns keinen Ausgleich zu suchen. So ergab eine neue Umfrage der Wellness-App Magic Mounain, dass 86 Prozent sich keine bewusste Auszeit vom Schreibtisch nimmt. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, ganze acht Stunden vor dem Bildschirm zu verbringen. Darüber hinaus nehmen sich 63 Prozent gerade mal 10 Minuten Zeit, um sich beim nächsten Imbiss eine Jause zu holen. Nicht gerade gute Nachrichten für unsere geistige und körperliche Gesundheit.

Denn mit Bewegung und frischer Luft stärken wir nicht nur unser Herz-Kreislauf-System, die Muskulatur und unsere Fitness, sondern vor allem auch unser Immunsystem. Und auch für die Psyche ist Bewegung – und Frischluft, extrem wichtig. Ein bisserl spazieren unter der Sonne führt zu Endorphinausschüttung und fördert die Produktion von natürlichen Killerzellen und Antikörpern.

Und das passiert, wenn du ständig rumsitzt

1. Du wirst Müde

Denn dein Körper gewöhnt sich an die entspannte Haltung und verringert dein Energielevel. Dein Stoffwechsel verlangsamt sich, genauso wie dein Herz-Kreislauf-System. Je mehr du sitzt, desto schlapper fühlst du dich.

2. Und vergesslich

Laut einer Studie, die im Fachjournal PLOS One veröffentlicht wurde, führt stundenlanges Sitzen zu einer geringeren Dicke des medialen Temporallappens. Dieser Bereich des Gehirns ist für das Gedächtnis verantwortlich. Daher kann wenig Bewegung dazu führen, dass du Dinge schneller vergisst.

3. Dein Immunsystem leidet

Zunächst baut dein Körper das lebenswichtige Vitamin D ab. Vitamin D kann nur teilweise über die Nahrung aufgenommen werden. Sein Hauptlieferant ist das Sonnenlicht. Das Vitamin hilft vor allem dabei unseren Kalziumspiegel zu regulieren und ist gut für den Knochenstoffwechsel, weswegen es auch Knochenvitamin genannt wird. Vitamin D hat aber auch eine Schlüsselrolle für unser Immunsystem inne, da es für die Bildung von Abwehrzellen zuständig ist.

4. Du bekommst schlechte Stimmung

Vitamin D beeinflusst auch unser Immun- und Hormonsystem, die Psyche und den Stoffwechsel. Studien haben ergeben, dass Menschen, die viel und oft sitzen, ein geringeres psychisches Wohlbefinden und damit eine geringere Lebensqualität haben. Außerdem neigen Menschen, die zu viel sitzen dazu, schneller depressiv zu werden oder eine schlechte Stimmung zu bekommen. Die Zeit im Freien wirkt sich besonders positiv auf unsere Stimmung aus. Ein kleiner Walk im Freien ist ein regelrechter Wohlfühlcocktail für den Körper. Du schüttest dabei ordentlich Serotonin aus, das als Glückshormon gilt.

5. Du hast Schlafprobleme

Wenn du nachts nicht einschlafen kannst, könnte dies auch daran liegen, dass du nicht genügend Tageslicht bekommst. Das Sonnenlicht hat einen Einfluss auf die Hormone, die deinen Schlaf-Wach-Rhythmus steuern. Nur wenn du tagsüber ausreichend Tageslicht tankst, schüttest du vermehrt Serotonin und Melatonin aus. Und genau das ist die Mischung, die dich tagsüber munter und abends schläfrig werden lässt. 15 bis 30 Minuten an der frischen Luft, reichen schon aus, um genügend Stoff für den Schlaf zu tanken.

6. Das Risiko zu erkranken steigt

Wenn du zu viel Zeit auf deinem Hintern verbringst, kann sich das auf deinen Körper und Geist auswirken. Die Datenlage ist hart und klar. Stillhalten kostet wie das Rauchen Lebenszeit. Das menschliche Skelett ist dazu gemacht, aufrecht zu gehen. Nur in der aufrechten Position können das Herz und Herz-Kreislauf-System richtig funktionieren. Genauso steht es um unseren Stoffwechsel und die Darmfunktion. Ständiges Sitzen reduziert die Fähigkeit Blutzucker und Blutdruck zu regulieren sowie Körperfett abzubauen. Langes Sitzen erhöht zudem das Risiko, an Typ-2-Diabetes oder einigen Krebsarten zu erkranken.

Und so kannst du dem entgegenwirken