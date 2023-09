Als Ginny Weasley eroberte Schauspielerin Bonnie Wright in „Harry Potter“ das Herz des Titelhelden. Doch zwischen ihrer Filmpräsenz und der Buchvorlage gab es einige Unterschiede.

In einem neuen Podcast zieht die Britin jetzt Bilanz.

Bonnie Wright spricht über ihre Rolle in „Harry Potter“

Als Bonnie Wright die Rolle der Ginny Weasley übernahm, war sie gerade einmal neun Jahre alt. Als Ginny, die kleine Schwester von Ron Weasley, gehörte sie zu den wichtigsten Bezugspersonen für Harry Potter, der sich im Laufe der Teile in sie verliebt. Eine Entwicklung, von der Bonnie noch nichts wusste, als sie die Rolle annahm. Denn als der erste „Harry Potter“-Film die Kinos der Welt eroberte, war das letzte Buch von J.K. Rowling noch nicht veröffentlicht.

Doch so wichtig ihr Charakter im Laufe der Bücher auch werden würde, viel Screen-Time bekam Bonnie in den Filmen nicht. Eine Entscheidung, die sie rückblickend als „ein bisschen enttäuschend“ bezeichnet. In dem Podcast „Inside Of You“ spricht sie jetzt über ihre Zeit in dem Franchise – und enthüllt, dass sie sich gerne mehr Präsenz gewünscht hätte.

„Ich habe definitiv das Gefühl, dass ich Anxiety hatte, aufzutreten und das Beste daraus zu machen, wie sich meine Figur entwickelt“, erzählt sie. Bonnie, die zur Zeit des Drehs noch ein Kind war, erinnert sich jetzt an die Ängste, die sie mit Blick auf ihre Charakterentwicklung hatte. „‚Oh Gott, werde ich dieser Figur, die die Leute lieben, gerecht werden?'“, so die Schauspielerin. „Das war immer schwierig, vor allem, wenn viele Szenen der einzelnen Figuren aus dem Buch für den Film gekürzt wurden. Man hatte also nicht so viel, was man im Film zeigen konnte.“

„Es war also nicht wirklich meine Schuld“

Vor allem die Tatsache, dass viele der Szenen aus den Büchern nicht für die Filme adaptiert wurden, hinderte Bonnie daran, die ganze Bandbreite von Ginny zu zeigen. „Manchmal war das ein wenig enttäuschend, denn es gab Teile des Charakters, die einfach nicht zur Geltung kamen, weil es nicht die Szenen gab, um das zu tun“, erklärt sie in dem Podcast. „Das hat mich ein bisschen ängstlich oder einfach frustriert gemacht, denke ich.“

Doch auch, wenn diese Änderungen für sie nicht einfach waren; die Schauspielerin wusste, dass in den Filmen einfach nicht so viel Platz war wie in den Büchern. Auch deshalb sprach sie keinen der Produzenten auf ihre geringere Screen-Time an. Schließlich gab es „in den Drehbüchern keinen Platz für große Änderungen“, erzählt sie.

Dennoch zeigt sich in dem Podcast, dass sich Bonnie bei den Dreharbeiten immer wieder mit ihrer Präsenz in den Filmen auseinandergesetzt hat. Insbesondere weil sie eine Angst plagte. Sie befürchtete, dass andere ihre Darstellung als schlecht ansehen würden. Eine Angst, die sie mittlerweile abgelegt hat. Denn später stellte sie fest, dass ihr „nicht wirklich die Möglichkeit gegeben wurde“, Ginny in all ihren Facetten zu zeigen. „Es war also nicht wirklich meine Schuld“, erzählt sie.