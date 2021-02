Kasia Lenhardt, die ehemalige GNTM-Kandidatin und Ex-Freundin von Fußballer Jérôme Boateng, ist tot.

Laut Medienberichten wurde die 25-Jährige gestern (9. Februar) tot in ihrer Wohnung in Berlin aufgefunden.

Kasia Lenhardt gestorben

Traurige Nachrichten aus Deutschland. Laut Medienberichten ist die ehemalige “Germany’s Next Topmodel”-Kandidatin Kasia Lenhardt am Dienstag tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die 25-Jährige hinterlässt einen kleinen Sohn aus einer früheren Beziehung.

Trennung von Jérôme Boateng

In den vergangenen Tagen machte Kasia mit der Trennung von Fußballspieler Jérôme Boateng Schlagzeilen. Der 32-Jährige gab die Trennung medial bekannt und machte dem Model außerdem öffentlich schwere Vorwürfe. Auch andere Vertraute des Paares meldeten sich daraufhin öffentlich zu Wort und stellten sich auf Boatengs Seite. Via Instagram zeigt sich Kasia “sprachlos” zu den Vorwürfen. Interviews zur Trennung lehnte sie allerdings ab.