Brrrr….der Winter dauert allmählich zu lange! Die eiserne Kälte macht uns ganz schön zu schaffen. Abgesehen von der richtigen Winterbekleidung gibt es noch andere Wege, den Körper zu wärmen. Mit der richtigen Ernährung zum Beispiel! Wir zeigen euch, zu welchen Lebensmittel ihr greifen sollt, die euch von innen wärmen.

1. Süßkartoffeln

Mhhh…wer liebt sie nicht. Süßkartoffeln sind für die meisten von uns eine richtige Gaumenfreude. Vor allem Sweet Potatoe Fries zählen zu unseren absoluten Lieblingshighlights. Was für ein feiner Zufall, dass der Verzehr von Süßkartoffeln vor allem im Winter einige Vorteile mit sich bringt. Denn sie wärmen uns wunderbar von innen und enthalten nebenbei relativ wenige Kalorien, sind fettarm und prall gefüllt mit den besten Vital- und Nährstoffen. Das orangenfarbene Fleisch der Süßkartoffel enthält zudem Beta-Carotin, welches unser Körper in Vitamin A umwandelt und so unser Immunsystem stärkt! Eine wahrhaftig tolle Knolle 😉

Bild: Shutterstock / AS food studio

2. Ingwer

Ingwer ist eine echte Power-Wurzel und ein wahres Multitalent. Sie dient sowohl als Heilpflanze, Genussmittel, Gewürz und Gesundheitsvorsorge. Die Schärfe der Wurzel wirkt nicht nur wärmend, Ingwer wirkt auch keimtötend und hilft hervorragend gegen Erkältungen, Schnupfen, Heiserkeit und Husten! Ingwer ist also ein Must-Have in der Hausmittel-Apotheke. Wie gut, dass SONNENTOR gerade eine eigene Ingwer-Linie herausgebracht hat, speziell für kalte Wintertage! Die wärmenden Tee-Sorten Ingwer Ruhe und Ingwer Kurkuma lassen die Herzen der Ingwer-Fans höher schlagen. Der Ingwer Zitronen Sirup von SONNENTOR sorgt für Erfrischung und eignet sich auch perfekt als Verfeinerung für Tees. Besonders herzig: Die gesamte Ingwer Linie wird von entzückenden „Ing-Bärchen“ verziert.

Bild: SONNENTOR

3. Zimt

Eines der beliebtesten Wintergewürze: Zimt. Wir lieben es, unsere Backwaren und Süßspeisen mit Zimt zu verfeinern. Doch die wenigsten wissen, dass Zimt ebenfalls Heilkräfte enthält und den Körper wunderbar von innen wärmt. In der indischen Ayurveda-Medizin zum Beispiel, werden fast alle Teile des Zimtbaumes verwendet: Blätter, Rinde, Wurzeln. Aus den Blättern wird unter anderem Öl gewonnen. Das Öl wärmt den Körper, wirkt entzündungshemmend bei Erkältungen und Darminfektionen. Faszinierend, oder? 🙂

Bild: Shutterstock / Bukhta Ihor

4. Kürbis

Ebenfalls ein Wärmelieferant: der gute alte Kürbis. Es gibt nichts herrlicheres, als eine Kürbis Cremesuppe im Winter! Wie auch in der Süßkartoffel, ist im Kürbis Beta-Carotin enthalten welches von unserem Körper zu Vitamin A umgewandelt wird. Good to know: Die meisten Kürbisarten sind sehr kalorien- und fettarm und eignen sich somit auch gut für Diäten!

Bild: Shutterstock / Yulia Furman

5. Nüsse

Nüsse sind eine wertvolle Eiweißquelle und weisen einen hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren auf. Abgesehen davon, enthalten sie reichlich an Vitamin B, die im Kohlenhydratstoffwechsel gebraucht werden und gut für unser Gehirn sind. Eine Hand voll Nüsse versorgt dich mit Energie und hat zudem eine wärmende Wirkung auf den Körper.