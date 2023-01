Die Wassermann-Saison ist eröffnet! Das bedeutet für uns, dass wir noch mehr Energie haben, als wir es ohnehin durch die Kraft des Planeten Mars spüren. Es kann aber auch bedeuten, dass wir ungeduldig und launisch werden.

Auf wen diese kraftvolle Zeit besondere Auswirkungen hat, verraten wir euch hier.

Fische

Fische fühlen sich momentan so kräftig wie selten zuvor. Sie haben das Gefühl, dass einfach alles möglich ist. Dementsprechend fassen sie auch endlich Mut, um Dinge zu erledigen, die sie schon lange mal tun wollten. Außerdem ist jetzt die beste Zeit, um sich um die sozialen Kontakte zu kümmern. Darunter befinden sich nämlich auch wichtige Connections, die das Tierkreiszeichen im Leben noch viel weiter bringen können, als angenommen. Zu dem Tatendrang mischt sich auch eine Art kreative Eingebung, die der Fisch dazu nutzt, um seine Ideen zu visualisieren.

Jungfrau

Die Jungfrau spürt durch die Wassermann-Saison einen frischen Wind in ihrem Leben. Es wirkt fast so, als hätte jemand einen Lichtschalter angeknipst und als würde das Sternzeichen plötzlich alles klarer sehen. Es fühlt sich lebendig und in top Form! Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, sich vielleicht mal eine kleine Auszeit zu gönnen und in ein Land zu reisen, das schon lange auf der Bucket-List steht. Durch die neu gewonnene Energie scheint wirklich nichts unmöglich zu sein. Mit diesem Spirit kann die Jungfrau getrost behaupten, dass 2023 ihr Jahr wird.

Schütze

Schützen müssen in der Wassermann-Saison etwas strugglen. Denn durch die übermäßige Kraft und Motivation, die sie durchströmt, wird das Sternzeichen auch schneller ungeduldig, als für gewöhnlich. Dazu kommen noch Phasen, in denen die Schütze wankelmütig ist und nicht so recht weiß, wie ihr geschieht. Dadurch ist sie auch anfälliger dafür, einen Konflikt zu starten, der sich nicht ganz so schnell wieder aus dem Weg schaffen lässt. Besser zweimal überlegen, ob es das wirklich wert ist, aus einer bestimmten Sache mehr zu machen, als sie eigentlich ist.