Die fünfte Staffel der spanischen Erfolgsserie „Élite“ steht schon in den Startlöchern. In weniger als einem Monat ist es so weit und wir erfahren endlich, wie es mit dem Netflix-Drama weitergeht.

Auch einen erster Teaser hat der Streamingdienst veröffentlicht.

„Élite“: Staffel 5 kommt noch im April

Kürzlich kamen die mehr als guten Nachrichten, dass es eine sechste Staffel von „Élite“ geben wird, obwohl wir die fünfte noch nicht mal gesehen haben. Doch das wird sich jetzt ändern! Denn Netflix hat endlich verraten, wann es mit dem spanischen Teenager-Drama weitergeht. Schon am 8. April 2022 gibt es neue Folgen auf dem Streamingdienst. Vermutlich wird Staffel 5, wie alle anderen Teile von „Élite“, wieder aus acht Episoden bestehen.

Mit dabei sind vertraute Gesichter, aber auch neue Charaktere, die alles nochmal ordentlich aufmischen. Auch in Staffel 5 wird nicht mit Sex, Partys, Drama und Tod gespart! Und das, nach dem schockierenden Cliffhanger, mit dem uns Staffel 4 zurückgelassen hat: Guzmán, Samu und Rebeka müssen den Mord an Armando vertuschen. Ob den Elite-Schülerinnen und Schülern das wohl gelingt?

Erster Teaser verrät: Es wird heiß

Wer sich die Zeit bis Anfang April etwas verkürzen möchte, sieht sich am besten den ersten Teaser an, den Netflix jetzt veröffentlicht hat. Darin heizt Valentina Zenere (bereits in „Die Telefonistinnen“ zu sehen) der Clique als heiße DJane richtig ein. Und auch Neuzugang André Lamoglia (bekannt aus diversen spanischen Serien) wird für das ein oder andere Drama sorgen.

Auch die ersten Fotos vom Set sehen sehr vielversprechend aus. Patrick (Manu Ríos) scheint sich ziemlich gut mit dem neuen Schüler Gonzalo (André Lamoglia) zu verstehen. Die beiden kommen sich auch gleich mal sehr nahe. Rebeka (Claudia Salas) sucht bei ihrem Freund Omar (Omar Ayuso) Rat, der auf den mysteriösen Eric (Adam Nourou) trifft. Neuzugang Sofia (Valentina Zenere) hat es faustdick hinter den Ohren. Und Samu (Itzan Escamilla) steckt wie immer einfach mitten drin.