Es war eine der großen Teenie-Reihen in den vergangenen Jahren: „Die Tribute von Panem“. Nachdem schon in wenigen Wochen ein Prequel ins Kino kommt, wird jetzt ein weiteres Projekt bekannt. Die brutalen Hunger Games sollen zum Theaterstück werden.

Schon 2024 soll das Stück in London starten.

„Die Tribute von Panem“ kommt ins Theater

„Die Tribute von Panem“-Reihe ist eines dieser ganz besonderen Franchises. Denn die Bücher, die später zu vier Filmen mit Jennifer Lawrence wurden, prägten eine ganze Generation an Teenagern in den 2010er-Jahren. Zur Erinnerung: inhaltlich geht es in „Die Tribute von Panem“ um die junge Katniss Everdeen, die Teil der Hunger Games wird; einem jährlich stattfindenden brutalen Kampf ums Überleben, bei dem zwei Jugendliche aus jedem Distrikt des Landes Panem ausgewählt werden, um vor laufenden Kameras ums eigene Überleben zu kämpfen.

Dabei geht es aber nicht nur darum, gut kämpfen und töten zu können. Das Publikum – und allen voran Präsident Snow – sollen überzeugt werden und eine „würdige“ Reality-Show bekommen.

Premiere schon 2024

Nach dem Release des ersten Films im Jahr 2012 wurden „Die Tribute von Panem“ zum internationalen Erfolg. Die Filme sorgten für einen richtigen Hype. Sie machten Jennifer Lawrence zum Superstar und sorgten ganz nebenbei für Fashiontrends wie seitlich geflochtene Zöpfe. Und jetzt, elf Jahre nach dem ersten Teil, scheint eine „Tribute von Panem“-Renaissance zu kommen. Denn nachdem das Prequel „The Ballad of Songbirds & Snakes“ schon Mitte November in den Kinos erscheint, folgt jetzt der nächste Schritt: ein Theaterstück!

Ja, richtig gelesen: die brutalen Hunger Games kommen auf die Bühne. Verantwortlich für die Adaption ist der irische Drehbuchautor Conor McPherson. In einem Statement betont er, welchen Stellenwert die Geschichte rund um Katniss auch heute noch hat. Denn es sei eine Story, die „heute mehr denn je nachhallt“, so der Drehbuchautor. „In einer Welt, in der die Wahrheit selbst immer mehr zur Verhandlungssache zu werden scheint, drückt ‚The Hunger Games‘ auf wunderbare Weise Werte wie Widerstandsfähigkeit, Selbstvertrauen und unabhängiges moralisches Hinterfragen aus, die besonders für junge Menschen wichtig sind.“ Schon 2024 soll das Stück laut Medienberichten in London Premiere feiern. Dann sehen wir auch, wie die Arena aus den Filmen und die Brutalität der Spiele auf einer Bühne aussehen.