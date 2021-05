Im Oktober vergangenen Jahres tauchten Fotos auf, die Lily James turtelnd und kuschelnd mit dem verheirateten Schauspieler Dominic West zeigten. Jetzt äußert sich die 32-Jährige erstmals zu den Affäre-Gerüchten.

Allerdings hielt sie sich mit ihren Antworten sehr vage.

Lily James über Affäre-Gerüchte: “Es gibt noch viel zu sagen”

Fast sechs Monate ist es her, dass Lily James gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Dominik West gesichtet wurde. Die Kuschel- und Knutschfotos feuerten sofort Gerüchte an, die 32-Jährige habe eine Affäre mit dem verheirateten Mann. Bisher hüllte sich die Schauspielerin zu diesem Thema aber in Schweigen. In einem Interview mit The Guardian äußerte sich jetzt aber erstmals zu den Affäre-Gerüchten mit Dominik West. Allerdings nur sehr vage.

In dem Interview promotet die Schauspielerin eigentlich ihre Rolle in der Mini-Serie “The Pursuit of Love”. Natürlich kam das Gespräch schnell auf ihre angebliche Affäre mit Dominik West. Denn der Schauspieler hat ebenfalls eine Rolle in der Serie. Auf die Frage, wie für sie der Shitstorm aufgrund der Gerüchte im letzten Herbst war, antwortet Lily James nur knapp: “Ich bin nicht wirklich bereit dazu, darüber zu reden”. Die 22-Jährige fügte allerdings noch hinzu, dass wohl das letzte Wort noch nicht gesprochen wurde. “Es gibt dazu viel zu sagen, aber noch nicht jetzt”, so Lily James. Was die Schauspielerin wohl noch alles zu der angeblichen Affäre mit Dominic West zu sagen hat? Wir sind gespannt!

Dominic West tritt mit Ehefrau vor die Presse

Im Gegensatz zu Lily James äußerte sich Dominic West bereits im Oktober nur wenige Tage nach dem Auftauchen der “Skandal-Fotos” zu den Gerüchten. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Catherine FitzGerald trat der Schauspieler vor die Presse. “Unsere Ehe ist stark und wir sind noch immer zusammen”, so das Paar damals. Dann überreichte Catherine der Presse noch ein handgeschriebenes Statement – unterzeichnet von beiden.

Die Fotos, die im Oktober 2020 für Aufregung sorgten, sollen bei einem romantischen Rom-Ausflug entstanden sein. Darauf zeigte sich der verheiratete Schauspieler Dominic West turtelnd (und ohne Ehering!) mit seiner Kollegin. Während Fans zuerst vermutete hatten, die Aufnahmen würden von den gemeinsamen Dreharbeiten zu “The Pursuit of Love” stammen, stellte sich allerdings heraus, dass es sich dabei um einen privaten Ausflug handelte.