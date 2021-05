Möge die Macht mit dir sein! Denn heute ist Star Wars Day! Du wolltest schon immer wissen, welcher der Helden du in einer weit, weit entfernten Galaxis wärst? Dann finde jetzt dein Persönlichkeitsprofil.

Ein cooler Freigeist wie Han Solo, oder doch lieber überlegt und weise wie Meister Yoda?

Darum feiern wir heute den Star Wars Day

Wegen eines falsch verstandenen Zitats feiern Fans heute den “Star Wars”-Tag. Im Original heißt es: “May the force be with you.” Während in der deutschen Übersetzung die Kraft (force) zur Macht wurde also “Möge die Macht mit dir sein” kann es im englischen Original schon mal zu Verwechslungen kommen. Denn “May the force…” und “May, the fourth” (der 4. Mai) unterscheiden sich nur unwesentlich. Und so wurde der 4. Mai zum offiziellen “Star Wars”-Tag.

Hier findest du deinen wahren Star Wars Charakter

1. Ein rebellischer Freigeist wie Han Solo

Du hast ein Rebellen-Herz, dass schnell mit seinen Vorgesetzten aneckt und keine Ungerechtigkeit auf sich sitzen lässt. Sesshaft zu werden ist was für andere. Viel lieber treibst du dich in der großen weiten Welt herum. Ständig pleite führt dich dein Weg von einem Abenteuer ins nächste. Wer dich liebt, muss dir verdammt viel Freiraum gewähren, dir aber auch viel Lob und Anerkennung entgegenbringen. Nach außen tust du ziemlich cool und kommst dabei manchmal arrogant rüber. Dabei bist du im Herzen ein richtiger Romantiker. Für deine große Liebe und ein paar gut auserwählte Freunde würdest du alles geben.

2. Ein warmherziger Gefährte wie Chewbacca

Wer dich als Freund hat, kann sich wirklich glücklich schätzen. Für deine Freunde riskierst du alles und jeder, der deine Lieben verletzt sollte sich vorsehen. Grundsätzlich bist du ein fröhlicher und optimistischer Zeitgenosse. Aber manchmal kannst du auch ganz schön stur sein. Zum Beispiel, wenn du die Dinge nicht auf deine ganz eigene Art und Weise erledigen kannst.

3. Neugierig wie R2-D2

Du bist ein sehr geselliger und kommunikativer Zeitgenosse. Aber wenn es darauf ankommt, kannst ein du ein Geheimnis auch sehr lange für dich behalten. Du bist von Natur aus sehr neugierig was dich manchmal in brenzlige Situationen bringt. Mit viel Charme, Witz und schneller Auffassungsgabe, stellst du dich aber jeder noch so kniffligen Aufgabe. In deiner Loyalität bist du unerschütterlich, dabei kannst du auch ganz schön stur sein.

4. Wankelmütig wie Anakin Skywalker aka Darth Vader

Du bist sehr eigenwillig und kommst oft ziemlich arrogant rüber. Deine weiche Seite versteckst du nämlich gerne hinter einer harten Schale. Aus Angst verletzt zu werden dauert es sehr lange bis du dich jemandem öffnest. Hast du dein Herz einmal verloren ist deine größte Angst die Liebe deines Lebens zu verlieren. Du hast deine Ideale aber deine Ur-Angst bringt dich immer wieder aus der Fassung. Nach einem Beziehungsstreit oder einem deiner Wutanfälle sollte man dir besser nicht in die Quere kommen.

5. Ein Perfektionist wie C-3PO

Du bist außerordentlich höflich und schlechte Laune ist ein Fremdwort für dich. Du hast ein Auge für Details und versuchst immer das Beste aus einer Sache herauszuholen. Dein Wunsch nach Perfektion wird aber oft als spießig wahrgenommen. Regeln und Logik ist das A und O für dich. Davon abzuweichen findest du sehr besorgniserregend. Auch wenn du manchmal gefühlskalt wirkst, deine Loyalität und Engagement sind grenzenlos und als Freund kann man sich immer auf dich verlassen.

6. Idealistisch wie Prinzessin Leia

Du bist die geborene Problemlöserin und versucht durch positive Energie den Menschen in deiner Umgebung Hoffnung zu geben. Für höhere Ideale hast du keine Angst über deine Grenzen hinauszuwachsen und Risiken einzugehen, auch wenn der Ausgang ungewiss ist. Teamwork geht für dich über alles. Deine Ziele verfolgst du dabei hartnäckig und wer dir blöd kommt, den weist du mit schlagfertigen, frechen Sprüchen in seine Grenzen.

7. Verständnisvoll und Weise wie Meister Yoda

Du bist verständnisvoll, weise und geheimnisvoll. Deine Freunde schätzen deine guten Ratschläge, auch wenn du manchmal für sie in Rätseln sprichst. Auf den ersten Blick wirst du von anderen gerne unterschätzt. Dabei kannst du, trotz deines friedliebenden Wesens Feinden ordentlich einheizen. Deine größte Waffe sind dabei aber nicht die Fäuste, sondern dein Intellekt. Dein schräger Sinn für Humor macht dich zu einem äußerst beliebten Partygast.