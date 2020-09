Wir alle kennen Menschen, die einen mit ihren Eigenschaften und ihrer positiven Energie so richtig mitreißen können. Denn sie haben einfach das gewisse Etwas. Und das hängt oft mit ihrem Sternzeichen zusammen.

Denn diese drei Tierkreiszeichen haben eine ganz besondere Wirkung auf andere:

Löwe

Der Löwe ist ein echter Entertainer. Sobald er in einer Runde von Freunden anfängt zu reden, dann hören ihm alle zu. Wie gebannt klebt seine Umgebung auf seinen Lippen. Denn der Löwe weiß genau, wie er sich in Szene setzt und deshalb strahlt er auf andere auch das gewisse Etwas aus. Mit seiner mitreißenden Art zieht er einfach jeden in den Bann.

Krebs

Der Krebs ist sehr sensibel. Auch, wenn er versucht nach Außen seine harte Schale zu zeigen, schätzen Freunde und Familie seine eigentlich mitfühlende Art sehr. Außerdem findet er in allem etwas Positives und deshalb ist der Krebs im Freundeskreis auch unglaublich beliebt. Diese Eigenschaft in Kombination mit seiner großen Fantasie verleiht ihm das gewisse Etwas.

Skorpion

Obwohl der Skorpion sehr rechthaberisch sein kann, strahlt er auf andere eine gewisse Anziehung aus. Das liegt unter anderem an seiner geheimnisvollen Art. Dieses Sternzeichen möchte man einfach entschlüsseln und seine Geheimnisse lüften. Der mysteriöse Skorpion strahlt deshalb in seiner Umgebung immer das gewisse Etwas aus.