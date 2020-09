Dass im Leben nicht immer alles geordnet und sortiert ist, kennt wohl jeder. Aber manche Sternzeichen ziehen das Chaos förmlich an und merken das meistens nicht einmal.

Diese drei Sternzeichen sind unglaubliche Chaoten:

Widder

Der Widder ist voller Tatendrang. Dabei ist er aber auch unglaublich stürmisch und wirkt oft unkontrolliert. Deshalb passiert es ihm oft, dass er Chaos verursacht, ohne es zu merken. Erst hinterher erkennt er, was er mit seiner impulsiven Art angerichtet hat. Dann ist er aber einsichtig und versucht das Chaos hinter sich immer zu beseitigen.

Stier

Die Bequemlichkeit der Stiere steht ihnen oft im Weg. Dabei sind sie auch noch besonders genussvoll. Eigentlich eine schöne Eigenschaft. Doch das verursacht bei allen Menschen um sie herum allerdings besonders viel Chaos. Denn sie müssen dann die unaufgeräumte Wohnung in Ordnung bringen oder die Fehler des Stiers bei der Arbeit beseitigen.

Fische

Fische sind besonders verträumte Sternzeichen und zählen definitiv zu den größten Chaoten. Denn sie ziehen sich oft in Tagträume zurück und lassen das Chaos um sich herum einfach so wie es ist. Disziplin ist ihnen nicht gerade wichtig und das merken die Menschen in ihrer Umgebung auch. Außerdem können Fische einfach keine Entscheidungen treffen und wirken deshalb noch chaotischer.