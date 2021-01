Reingeschlüpft und angezogen. Keine anderen Kleidungsstücke sind so praktisch wie Kleider! Zum Glück wissen wir jetzt schon, welche Modelle dieses Jahr angesagt sind.

Von klassischen Stücken bis hin zum It-Piece: Kleider sind so vielseitig wie nie. Ein Modell kann man super leger mit Sneakers fürs Office, aber auch mit den passenden Accessoires easy chic upgraden. Wir haben die neuen Teile für euch im Überblick und sagen euch wie man sie trägt.

Das sind die Trendkleider:

Puffärmelkleider

Ausgeprägte Schultern haben sich schon in der letzten Saison abgezeichnet. Für den Frühling/Sommer sind sie vermehrt bei Kleidern zu finden. Um den wuchtigen Puffärmeln die Strenge zu entziehen, trägt man sie im bunten Blumenmuster. Das lässt die Modelle lieblicher aussehen. Für die Übergangszeit einfach Stiefel dazu tragen, das verleiht einen sommerlichen 70’s-Vibe.

Puffärmelkleid von Monki, € 30

Satinkleid, von Na-kd, € 45,95

Lederkleider

Ein weiteres Must-have dieses Jahr sind Kleider aus Leder bzw. Kunstleder. Wie in einer Rüstung fühlen wir uns gewappnet für den hektischen Tag. Das glatte Material kann durchwegs hart wirken, daher sollte auf Schnittdetails geachtet werden. Je minimalistischer der Kleiderstil, desto moderner ist der Look. Passend dazu: Combat-Boots für den ultimativen Rocker-Look.

Blusenkleid aus Leder von Arket, € 350

Kleid aus Kunstleder von Topshop, über asos.de, € 72,99

Blazerkleider

Nach einem Jahr Pause sind die Blazerkleider wieder zurück! Ein Modell, das einfach immer passt. Egal ob fürs Office oder für abends mit einem Blazerkleid ist man immer passend gekleidet. Wichtig bei diesem Trend ist der Gürtel. Der formt eine schöne Silhouette und streckt optisch. Besonders cool: Mit auffälligen Sneakers kombiniert.

Blazerkleid mit Gürtel von Hallhuber, € 149,99

Hoodiekleider

Die gemütliche Loungewear hat sich hiermit wohl endgültig in unserem Alltags-Look integriert. Wen wundert es, sind die Teile aus bequemem Sweatstoff doch so vielfältig zu Tragen. Das Hoodiekleid macht uns diese Saison extra-cool und überzeugt mit lässigen Details. Um dem lockeren Schnitt aufzuwerten, empfiehlt sich Statementschmuck oder eine auffällige Tasche dazu zu wählen – so wird das Kleid zum Hingucker.

Sweatshirt-Kleid von Cos, € 69