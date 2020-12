2020 hatten wir alle ein klein wenig Pech. Jetzt heißt es positiv in die Zukunft blicken. 2021 bringt neue Chancen und neue Ideen. Und für das ein oder andere Sternzeichen auch neues Glück.

Diese 4 Tierkreiszeichen haben im kommenden Jahr besonders viel Glück:

Löwe

Für den Löwen lief es 2020 eher schleppend. Doch das neue Jahr beschert dem Sternzeichen genau den Aufwind, den es gebraucht hat. Schon im Frühling erwachen im Löwen neue Lebensgeister und das wirkt sich positiv auf Job und Liebe aus. Beruflich hat das Sternzeichen ein paar glückliche Wendungen vor sich. Und im Sommer schwelgt der Löwe dann auch im Liebesglück. Sowohl vergebene als auch Single-Löwen schweben ab Juni auf Wolke 7.

Skorpion

Für den Skorpion hält das Schicksal 2021 besonders viel Glück in der Liebe bereit. Das Sternzeichen fühlte sich 2020 etwas leer, doch schon in den ersten Monaten des neuen Jahres, kommt ein Stimmungshoch und bringt auch gleich ein Liebeshoch mit sich. Das Sternzeichen hat dann das ganze Jahr über gute Chancen, sein eigenes Glück zu schaffen. Auch kleine Rückschläge sollten ihn jetzt nicht mehr aufhalten können.

Waage

Für die Waage verändert sich 2021 so einiges. Für dieses Sternzeichen heißt es kommendes Jahr Zukunftspläne zu schmieden. Denn egal, was die Waage angreift, es wird zu Gold. Das Spiel von Jupiter und Mars beschert der Waage ein großartiges Jahr. Perfekt also, um so einige wichtige Entscheidungen zu treffen. 2021 hat das Sternzeichen endlich genügend Zeit und Klarheit, um sich über schwierige Themen Gedanken zu machen.

Steinbock

Auch für den Steinbock wird 2021 das Glücksjahr schlechthin. Statt sich ständig Sorgen um alles zu machen, kann er in den kommenden Monaten etwas entspannen und sich dennoch sicher sein, dass alles so läuft, wie er das möchte. Sowohl im Job als auch in der Liebe erlebt das Sternzeichen im kommenden Jahr viele Hochs.