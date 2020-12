Unser Selbstwertgefühl braucht manchmal ein paar Streicheleinheiten. Trotzdem fällt es uns meistens schwer Komplimente anzunehmen und zu akzeptieren. Dabei sind sie doch so wichtig für unsere Psyche.

Wenn du dir ein paar einfache Dinge bewusst machst, dann fällt es dir gleich viel leichter Komplimente anzunehmen.

Erkenne deine Leistung an!

Wenn dir jemand ein aufrichtiges Kompliment macht, dann hat es meistens auch einen Grund. Egal, ob du ein großes Projekt in der Arbeit gemanagt hast, oder zu Hause die ganze Wohnung geputzt hast – deine Arbeit ist es wert anerkannt zu werden. Denn du hast etwas geleistet und das solltest du immer im Hinterkopf behalten. Sei also nicht zurückhaltend, wenn es darum geht ein Kompliment für deine Leistung anzunehmen.

Du verdienst es!

In vielen Fällen glauben wir, dass unsere Leistung nichts Besonderes ist und wir das Lob daher gar nicht verdient hätten. Deshalb sollten wir ein stärkeres Bewusstsein für unsere Leistungen schaffen. Denn erst, wenn wir selbst akzeptieren, dass wir etwas Tolles gemacht haben, können wir dann auch Lob dafür annehmen. Auch wenn wir den Punkt auf unserer Checkliste, den wir dort schon seit Monaten stehen hatten, erst jetzt abgehakt haben, können wir stolz darauf sein. Und auch Lob dafür annehmen!

Vergiss die Bescheidenheit!

Als Kinder hat man uns beigebracht bescheiden zu sein. Und das ist auch gut so! Allerdings bedeutet Lob abzulehnen nicht gleich Bescheidenheit. Wer also nicht mit Lob zurechtkommt, weil er glaubt dadurch bescheiden zu sein, der sollte sich diesen Gedankengang abgewöhnen. Denn wir können nicht nur aus Fehlern lernen! Auch Erfolge können uns dabei helfen Erfahrungen zu sammeln, damit wir in Zukunft weiter daran arbeiten können.

Auch Eigenlob ist wichtig!

Aber nicht nur Lob von anderen anzunehmen fällt uns schwer. Auch uns selbst zu loben ist für uns nur selten eine Option. Dabei ist es doch so wichtig! Wir verwechseln leider zu oft Eigenlob mit Arroganz und glauben deshalb, dass wir auf andere arrogant wirken, wenn wir uns selbst loben. Das ist aber nicht der Fall! Denn ein gesundes Selbstwertgefühl sollte nicht von dem abhängen, was andere über uns sagen, sondern was wir selbst von uns halten. Deshalb ist es auch so wichtig, sich hin und wieder einmal selbst zu loben!