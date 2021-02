Ab dem 15. Februar startet die 2. Staffel von “The Masked Singer Austria” auf Puls4. Dann heißt es wieder raten, wer sich hinter den aufwendigen Kostümen verbirgt. Und in der zweiten Staffel der Show warten wieder richtig tolle Verkleidungen auf uns. Die wurden jetzt nämlich enthüllt.

Auch ein paar Änderungen erwarten uns. Denn die Produzenten der Show haben sich dieses Mal etwas ganz Neues zum Rätselraten überlegt.

Das sind die Kostüme

Bald ist es wieder so weit und wir können bei “The Masked Singer Austria” die tollen Kostüme bestaunen und versuchen zu erraten, wer sich darunter versteckt. Jetzt hat Puls4 die ersten Masken veröffentlicht. Und eine ist dabei schöner als die andere!

Insgesamt acht Promis schlüpfen ab Montag wieder in die aufwendigen Verkleidungen und versuchen mit ihren Performances so lange wie möglich unerkannt zu bleiben.

1. Der Baby-Elefant

Welches Kostüm schreit mehr nach Österreich und dem vergangenen Jahr als der Baby-Elefant? Obwohl sich inzwischen bereits viele von uns wünschen würden, dass er wieder aus unserem Wortschatz verschwindet, ist dieses Kostüm dennoch unglaublich süß. Wer sich wohl darunter verbirgt?

2. Die Gelse

Mit Freunden grillen und einfach nur relaxen – all das vermissen wir an diesen kalten Tagen noch mehr. Das haben sich wohl auch die Designer dieses Kostüms gedacht. Denn was wäre ein Sommer ohne Gelsen? Doch diese Mücke will nicht unser Blut saugen, sondern unser Tanzfieber wecken!

3. Die Donau-Nymphe

Dieses Kostüm versetzt uns zurück in die Zeit der Mythen und Sagen. Wer wohl hinter der Maske der wunderschönen Donau-Nymphe steckt? Doch diese Schönheit hat Rhythmus im Blut! Und das will sie uns in der zweiten Staffel zeigen.

4. Der Frechdachs

Achtung, es wird rockig! Wer sich wohl unter dem Kostüm des Frechdachs versteckt? Mit einem kleinen Bäuchlein und einem coolen Irokesen-Haarschnitt wird uns der Dachs wohl ordentlich einheizen.

5. Der Wackeldackel

Natürlich darf auch ein Wackeldackel nicht fehlen. In einem coolen Jogginganzug und viel Goldschmuck wird der Promi in diesem Kostüm versuchen uns mit einer echten Hip-Hop-Performance zu überzeugen. Und das Beste daran: Sein Kopf wackelt im Rhythmus mit!

6. Die Weintraube

Mit einem verführerischen Augenaufschlag und einem erotischen Hüftschwung verzaubert uns dieses Kostüm schon jetzt. Die Weintraube wird in der zweiten Staffel mit einer herzzerreißenden Performance an die schönen Spätsommertage erinnern. Wer wohl darunter steckt?

7. Das Schaf

Ein zu enger Anzug kombiniert mit Dreadlocks – Was gibt es cooleres als dieses Schaf? Bei “The Masked Singer” wird der Hipster mit ein paar coolen Moves und einer unglaublichen Stimme überzeugen. Diese leicht verträumten Augen werden uns sehr lange nicht mehr aus dem Kopf gehen.

8. Der Germknödel

Was fällt euch ein, wenn ihr an Österreich im Winter denkt? Richtig, ein Germknödel! Nachdem wir in diesem Jahr zumindest in Skihütten und Restaurants auf den Leckerbissen verzichten mussten, werden wir jetzt jedenfalls seine Gesangskünste zuhören bekommen. Und dabei bleibt kein Auge trocken!

Bild: Puls4

Neuheiten bei “The Masked Singer Austria”

Neben den unglaublichen Kostümen erwarten uns auch noch andere Neuheiten in der zweiten Staffel. Obwohl diese Show aufgrund der Corona-Pandemie nicht live gezeigt werden kann, können die Zuseher mitraten und versuchen das Rateteam zu unterstützen. Denn Elke Winkens, Rainer Schönfelder und Sasa Schwarzjirg können jede Hilfe gebrauchen, die sie kriegen können. Auf Instagram werden immer neue Rätsel veröffentlicht und die Kommentare der Fans dann auch dem Team vorgelegt. Also fest mitraten!

Außerdem werden auch die beliebten Hinweis-Videos in dieser Staffel komplett neu präsentiert: Als Comic-Filme! Ob wir hier genügend Informationen bekommen werden, um die Performer zu demaskieren? Das werden wir alles ab dem 15. Februar auf Puls4 erfahren!