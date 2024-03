Während man bei manchen Menschen das Gefühl hat, dass man wie füreinander gemacht ist, gibt es andere, mit denen man einfach nicht klarkommt. Das könnte auch am Tierkreiszeichen der jeweiligen Personen liegen. Denn fest steht: einige Sternzeichen-Duos sind ständig nur am Streiten.

Wer sich besser voneinander fernhalten sollte, lest ihr hier.

Widder und Löwe

Eine ziemlich explosive Mischung, wenn ihr uns fragt. Denn sowohl der Widder, als auch der Löwe sind impulsiv, von ihrer Leidenschaft getrieben und unheimlich stur. Eigentlich nur logisch, dass es dabei schnell mal zu einer kleinen Meinungsverschiedenheit kommt, die sich schneller hochschaukelt, als man schauen kann. Das Problem dabei: keines der Sternzeichen weicht von seiner Meinung ab und sie bewegen sich kein Stück von der Stelle. Stattdessen fallen fiese Schimpfwörter und hitzige Gesten während sie streiten. Das Beste wäre also, wenn Widder und Löwen einen extra-großen Bogen umeinander machen, um die Harmonie für sich und ihr Umfeld zu bewahren.

Wassermann und Jungfrau

Hier treffen Chaos und Ordnung aufeinander. Man muss kein Profi sein, um zu erkennen, dass das einfach nicht gut gehen kann. Der Wassermann braucht seinen kreativen Space, in dem es auch mal unordentlich sein kann. Sein Argument: Hauptsache er kennt sich aus. Das stößt der Jungfrau bitter auf. Denn sie bekommt es schon mit Schweißausbrüchen und Schnappatmung zu tun, sobald ein Stift nicht im richtigen Winkel am Schreibtisch liegt. Umso intensiver ist auch ihre Reaktion, wenn sie auf einen Wassermann trifft, der es nicht so genau mit Ordnung im Allgemeinen nimmt. Hier ist Streiten einfach nur vorprogrammiert. Tut uns und euren Liebsten bitte einen Gefallen und haltet Sicherheitsabstand!

Krebs und Schütze

Während der Krebs sein Herz auf der Zunge trägt, umgibt den Schützen eine weiche Schale mit einem harten Kern. Denn auch, wenn er auf andere oft gutgelaunt und offen für alles wirkt, ist er, was emotionale Themen betrifft, sehr verschlossen. Treffen also Krebse und Schützen aufeinander, passiert es nicht selten, dass sie heftig miteinander streiten. Der Vorwurf des Krebses: der Schütze lässt keine Gefühle zu und macht alles nur mit sich selbst aus. Der Vorwurf des Schützen: der Krebs ist viel zu sensibel und sollte bestimme Dinge lieber für sich behalten. Autsch. Um nicht noch mehr Herzschmerz zu verursachen, ist es wohl ratsam, dass dieses Sternzeichen-Duo nicht alleine gelassen wird.