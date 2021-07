Ist es jetzt etwa offiziell? Jenny Lange postete erneut ein gemeinsames Foto mit Musiker Darius Zander in ihrer Insta-Story. Dabei schwärmt sie von ihrem Begleiter und wirkt verliebt.

Auch Andrej Mangold hat sich bereits zu dem angeblichen Liebes-Glück seiner Ex geäußert.

Jenny Lange schwärmt auf Instagram über neuen Freund

Schon seit längerem brodelt die Gerüchteküche, dass Jenny Lange einen neuen Freund hat. Nachdem sie sich von Andrej Mangold, den sie 2019 bei “Der Bachelor” kennengelernt hatte, getrennt hat, war die Influencerin meistens allein zu sehen. Seit einiger Zeit aber postet die 27-Jährige immer öfters Fotos mit dem Musiker Darius Zander. Läuft da etwa was zwischen den beiden? Das lässt zumindest die letzte Insta-Story von Jenny Lange vermuten.

Denn darauf ist die 27-Jährige mit Darius gemeinsam in der Natur unterwegs. In einem süßen Schnappschuss, auf dem der Musiker die Fitness-Influencerin von hinten umarmt, schwärmt sie von ihrem Begleiter. “Danke, dass du auch in schweren Zeiten so viel Leichtigkeit ins Leben bringst”, schreibt sie in ihrer Insta-Story. Diese Worte sind für einige Fans ziemlich eindeutig und sie vermuten deshalb, dass die Beziehung zwischen Jenny Lange und Darius Zander jetzt offiziell ist. Wirklich bestätigt haben die beiden das allerdings noch nicht.

Bild: agentlange/Instagram

Das sagt Andrej Mangold zur neuen Beziehung seiner Ex

Auch ihr Ex Andrej Mangold äußerte sich bereits zu dem angeblichen Liebesglück von Jenny Lange. Dass die Influencerin einen neuen Freund hat, lässt den 34-Jährigen natürlich nicht kalt, wie er in einem Interview mit dem Ok! Magazin erzählt. Allerdings freut er sich sehr für seine Ex-Freundin. “Ich hoffe, dass sie happy und glücklich ist”, sagt Andrej Mangold.

Noch bis vor kurzem vermuteten Fans, dass es zwischen dem ehemaligen “Bachelor”-Paar zu einem Comeback kommen könnte. Denn nachdem sich die beiden “im Guten getrennt” hatten, sprachen sie nur positiv voneinander. Unterschiedliche Vorstellungen vom Leben sollen der Grund für das Beziehungsaus gewesen sein. Dennoch kauften sie sich beide kurze Zeit später eine Unterkunft auf Mallorca. Allerdings getrennt voneinander. Das erschien den Fans des Ex-Paares aber ziemlich auffällig und für einige Monate brodelte die Gerüchteküche. Sowohl Jenny Lange als auch Andrej Mangold verneinten allerdings ein mögliches Liebes-Comeback.