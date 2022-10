Naja, der November ist nicht unbedingt für seine Sonnenstunden bekannt. Und doch gibt es Sternzeichen, die einen Monat voller schöner Momente, besonderer Überraschungen und positiver Stimmung erleben. Wir verraten dir, welche das sind!

Für drei Tierkreiszeichen läuft es im November ganz besonders rund.

Widder

Widder-Geborene sind überraschenderweise ausgerechnet im Herbst voller Tatendrang. Und das, obwohl das Jahr förmlich nur so an ihnen vorbeigerauscht ist. Sie sind von einem Event zum nächsten gehetzt, haben fast nur gearbeitet und kamen ständig mit neuen Ideen daher. Und jetzt, im vorletzten Monat des Jahres 2022, dürfen Widder die Früchte ihrer Bemühungen ernten! Und zwar sowohl beruflich, dort warten tolle Chancen auf sie, als auch in der Liebe. Alles fügt sich plötzlich wie ein magisches Puzzle zusammen und sie sind einfach happy – diese Zufriedenheit bleibt zum Glück auch noch länger bestehen, auch wenn der November vorüber ist.

Skorpion

Skorpione sind im November zu beneiden. Sie erhalten eine Extraportion Kraft und Ausdauer, wodurch ihnen jede Aufgabe leicht von der Hand geht, wo anderen zum Jahresende hin allmählich die Luft ausgeht. Das wirkt sich vor allem positiv auf das Berufsleben aus. Und auch in Sachen Liebe muss sich das Sternzeichen im vorletzten Monat des Jahres keine Sorgen machen. Egal ob beim Onlinedating oder Flirten im Real Life, Singles erleben gerade eine absolute Hochphase. Vergebene Skorpione können sich ebenfalls nicht beklagen, denn sie fühlen sich ihrem Partner zurzeit besonders nah.

Schütze

Der fleißige Schütze erhält im November endlich jede Menge Gelegenheiten, um aus dem Alltagstrott auszubrechen und viele neue Gesichter kennenzulernen. Denn genau das tut dem Sternzeichen gut. Beim After-Work-Drink, oder Dinner mit Freunden blüht der Schütze so richtig auf. Socializen kam bei dem Sternzeichen in den letzten Monaten nämlich viel zu kurz. Natürlich sind die Singles unter den Schützen dabei dem ein oder anderen Flirt nicht abgeneigt. Und hey: go for it! Die Planeten sind auf deiner Seite und wer weiß, vielleicht entsteht aus dem Flirt ja auch mehr!