Lange haben Fans darauf gewartet – und jetzt ist es endlich so weit! Nach fast sechs Jahren bringt Rihanna nun endlich wieder neue Musik heraus. „Lift Me Up“ heißt die Single, die der Titelsong des neuen Marvel-Films „Black Panther: Wakanda Forever“ ist und am Freitag erschienen ist.

Bei der Premiere des Films zeigte sich die Sängerin nach ihrer Baby-Pause außerdem erstmals wieder am Red Carpet.

Rihanna veröffentlicht neue Single

Auf neue Musik von Rihanna haben Fans wiiiiiirklich lange gewartet. Fast sechs Jahre lange brachte die 34-Jährige keine neuen Songs heraus und es war eher ruhig um die Sängerin. Ihr letztes Studioalbum „Anti“ veröffentlichte RiRi 2016. Erst kürzlich sorgte sie allerdings mit den News, dass sie bei der Halftime Show beim Super Bowl auftreten wird, für Hoffnung auf mehr. Und jetzt ist es endlich fix: Rihanna meldet sich nach langer Pause mit neuer Musik zurück. Bereits am Mittwoch kündigte Rihanna via Instagram an, am Freitag (28. Oktober) eine neue Single mit dem Titel „Lift Me Up“ zu veröffentlichen. And here it is:

„Lift Me Up“: Song für verstorbenen Chadwick Boseman

Gänsehaut pur: Rihannas neuer Song „Lift Me Up“ ist der Titelsong für die „Black Panther“-Fortsetzung „Wakanda Forever“. Die Single wurde gemeinsam von Rihanna, der nigerianischen Sängerin Tems, dem schwedischen Komponisten Ludwig Göransson und US-Regisseur Ryan Coogler geschrieben. „Lift Me Up“ soll dem „außergewöhnlichen Leben und Vermächtnis“ von Schauspieler und „Black Panther“-Hauptdarsteller Chadwick Boseman Tribut zollen, der 2020 im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorben ist. Trotz seines Todes hielt Regisseur Ryan Coogler an einer Fortsetzung des ersten Teils fest.

In Los Angeles feierte „Black Panther 2“ nun Premiere. Auch dort feierte Rihanna ihr Comeback und zeigte sich gemeinsam mit Freund ASAP Rocky erstmals nach der Geburt ihres Babys im Mai wieder auf dem Red Carpet.

Bei uns soll der neue Marvel-Film Mitte November in die Kinos kommen.