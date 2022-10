Süße News aus Hollywood: Hilary Swank wird zum ersten Mal Mutter – und das gleich doppelt. Die Schauspielerin und ihr Mann Philip Schneider erwarten Zwillinge!

Das verriet die Schauspielerin jetzt ganz überraschend im Fernsehen.

Hilary Swank erwartet Zwillinge

Eigentlich wollte die Oscarpreisträgerin Hilary Swank ihren neuen Film „Alaska Daily“, in dem sie eine Enthüllungsjournalistin spielt, in der Show „Good Morning America“ vorstellen. Doch dann sorgt die 48-Jährige für eine große Überraschung: Die Schauspielerin wird Mutter!

„Ich bin so froh, dass ich es jetzt mit euch teilen kann. Das ist etwas, das ich mir schon lange gewünscht habe: Ich werde Mutter!“. Das allein ist schon eine süße Sensation, doch sorgt Hilary gleich für die nächste Überraschung. Die Schauspielerin erwartet sogar Zwillinge. Die Oscarpreisträgerin ist seit August 2018 mit dem Unternehmer Philip Schneider verheiratet. Es ist der erste Nachwuchs für das Paar. „Ich kann es nicht glauben!“, freut sie sich in der Show.

Schauspielerin hielt Schwangerschaft am Set geheim

Für die 48-Jährige sei es eine wahre Erleichterung, endlich darüber sprechen zu können. Denn am Set ihres neuen Dramas „Alaska Daily“ wusste niemand Bescheid. Um ihr wachsendes Bäuchlein zu kaschieren, musste sie sogar ihre Klamotten „zurechtschneiden“. „Meine Klamotten fingen an, nicht mehr zu passen, also musste ich deswegen meine Jeans aufschneiden und hab eine Jacke drübergezogen, aber die passte nicht zum Outfit“, erklärt die Schauspielerin.

Ihren Stylisten habe das verständlicherweise überhaupt nicht gepasst. „Sie sagten: ‚Das ist nicht im Einklang. Das passt so nicht.‘“, verrät Swank weiter. Der Schauspielerin war das aber egal. Jetzt ist das Versteckspiel aber zum Glück vorbei. Auch auf Instagram teilte die werdende Mutter ihre Freude. Hilary postete auf ihrem Kanal ein Video, in dem sie überglücklich auf ihren kleinen Babybauch zeigt. Dazu kommentiert sie die süßen Worte: „Coming soon … DOUBLE feature!“.