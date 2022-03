Unsere Handtaschen sind unsere Alltagsbegleiter. Tatsächlich sind sie viel mehr als nur ein Mode-Accesssoire, schließlich tragen wir unser halbes Leben in ihnen mit uns herum. Da ist es kaum verwunderlich, dass hier und da eine Macke oder ein Fleck zurückbleibt. Wir verraten euch, wie ihr eure Handtaschen am besten schonend reinigt.

Hier haben wir die besten Reinigungstipps für jedes Handtaschen-Material.

So können wir unsere Handtaschen retten

Es ist schnell passiert, die mit Saft gefüllte Flasche läuft in der Tasche aus oder die Jausenbox ist nicht ganz dicht und das Innenfutter trieft nur so vor Dressing. Schon ist die Katastrophe eingetreten. Hektisch versuchen wir Herr der Lage zu werden, aber am Ende stehen wir apathisch mit der Küchenrolle vor der nassen und riechenden Tragödie. Durch unseren Kopf schießen die Gedanken: Wie bekomme ich den Geruch raus? Bleibt der Fleck für immer? Alles steht nur mehr auf Alarmstufe rot. Wir sind überfordert, weil uns niemand zuvor auf diesen Katastrophenfall vorbereitet hat. In allerletzter Instanz denken wir uns nur noch: Was würde Mama jetzt tun? Und bevor wir am Ende resigniert das Handtuch werfen, fangen wir schon langsam an, den neuen Makel an unserem Trägerliebling zu akzeptieren. Keine Sorge, liebe Mädels, das wird in Zukunft nicht mehr euer Schicksal sein. Denn wir zeigen euch, was in dem Fall ab sofort zu tun ist.

Reinigung ist vom Material abhängig

Selbstverständlich kann nicht jede Handtasche auf dieselbe Art und Weise gereinigt werden. Das Reinigungsverfahren hängt nämlich immer vom Material der Handtasche oder des Rucksacks ab. Während die einen Materialien sehr empfindlich sind und ein sanftes Reinigungsverfahren benötigen, brauchen andere weit weniger Aufmerksamkeit. Diese Tipps müsst ihr bei den jeweiligen Materialien beachten:

1. Stofftaschen

Zu Stofftaschen gehören Taschen aus den Materialien Baumwolle und Canvas. Zwar sind die Taschen sehr empfindlich, was Schmutz angeht, dafür sind sie allerdings um einiges leichter zu säubern. Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit lauwarmen Wasser und milder Seife entfernen. Bei den meisten Stofftaschen ist es sogar möglich, sie auf links gedreht in der Waschmaschine bei 30° im Schongang zu waschen.

2. Ledertaschen

Bei Ledertaschen bitte niemals in der Waschmaschine waschen. Diese Lösung gleicht einem Attentat und versetzt eurer Ledertasche den letzten Todesstoß! Deshalb versucht es bitte immer zuerst mit einer trockenen Reinigung mithilfe einer weichen Bürste. Dafür den Fleck auf der Ledertasche in kreisenden Bewegungen behandeln. Muss doch mit ein wenig Wasser nachgeholfen werden, auf jeden Fall destilliertes Wasser nehmen, denn es hinterlässt durch den fehlenden Kalk keine Wasserränder. Ein Mikrofasertuch mit dem destillierten Wasser befeuchten und behutsam den Fleck entfernen.

3. Rauleder -Taschen

Auch Rauleder darf genauso wie normales Leder nicht mit Wasser gereinigt werden. Leder und Wasser gehören zu den Todfeinden schlechthin, wie wir schon wissen. Bei Rauleder setzt man am besten mit Trockenreiniger an. Der Trockenreiniger sieht aus wie überdimensionaler etwas rauerer Radiergummi, mit dem ihr Verschmutzungen ganz einfach wegradieren könnt. Trotzdem vorsichtig wegradieren, zu viel Druck kann zu Verfärbungen des Rauleders führen.

4. Kunstleder-Taschen

Kunstleder-Taschen könnt ihr gewissenlos mit einem feuchten Lappen oder Schwamm sauber kriegen. Aber auch hier ist das Waschen in Waschmaschine nicht zu empfehlen. Falls sich im Innenfutter hartnäckige Flecken befinden, könnt ihr auch mit Gallseife oder Waschmittel in der Handwäsche nachhelfen. Um den Alterungsprozess bei Kunstleder zu verzögern, könnt ihr mit ein wenig Kunstlederpflegemittel nachhelfen.

5. Professionelle Reinigung von Vintage- bzw. Designertaschen

Bei unseren Vintage- bzw. Designertaschen überlassen wir die Reinigung und Reparatur lieber Personen, die das professionell machen. Es gibt ein paar Manufakturen, die sich darauf spezialisiert haben unter anderem: EM BAG SPA mit ihrer Hauptfiliale in München. Dort könnt ihr eure gebrauchten Designerhandtaschen per Post hinschicken lassen und wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen. In Wien hat sich die Ledermanufaktur auf die Reparatur und Pflege von Handtaschen im Luxus-Segment spezialisiert. Die Ledermanufaktur Filiale findet ihr im zweiten Wiener Gemeindebezirk.