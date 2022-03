Manchmal benötigt es eine große Portion Mut, um einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Wie etwa in Sachen Liebe. Denn hier ist es gar nicht mal so leicht, über seinen eigenen Schatten zu springen.

Besonders diesen Sternzeichen fällt das unheimlich schwer.

Waage

Es ist nicht immer leicht, genau das zu sagen, was man fühlt. Vor allem, wenn die Gefahr besteht, dass man sich verletzlich macht. Darum ziehen sich Waagen auch eher zurück, wenn es um Liebes-Angelegenheiten geht. Klar, oftmals schützen sie sich damit vor Zurückweisung. Aber hin und wieder verpassen sie so auch die Chance auf die große Liebe. Das Sternzeichen steht sich oft selbst im Weg und muss einfach lernen, ab und zu über seinen Schatten zu springen, die Initiative zu ergreifen und auf Offensive zu gehen.

Schütze

Wer zu lange wartet, der verpasst das Leben! Und genau das widerfährt der Schütze oft. Denn anstatt einfach mal den ersten Schritt zu wagen, wartet dieses Sternzeichen meistens darauf, dass sich die andere Partei ein Herz fasst und vorangeht. Leider funktioniert diese Methode nicht besonders gut und so mussten Schützen schon so einige Mr. oder Mrs. Rights ziehen lassen – sie waren einfach zu langsam. Wie wäre es damit: Einmal probieren, all die Schüchternheit runterzuschlucken und einfach mal drauf los flirten. Was soll denn schon passieren, außer, dass man am Ende vielleicht sogar seine zweite Hälfte findet?

Steinbock

Auch wenn der Steinbock für seine Stärke bekannt ist, scheinen ihn sämtliche Kräfte zu verlassen, wenn es um Liebes-Angelegenheiten geht. Das Sternzeichen hat wohl insgeheim Angst, in seinem Stolz verletzt oder abgewiesen zu werden. Nur Mut, lieber Steinbock! Denn von nichts kommt nichts. Besser ein Mal scheitern, als niemals Erfolg haben, richtig? Denn wer weiß, vielleicht wartet diese eine bestimmte Person ja nur darauf, dass endlich jemand den ersten Schritt macht …