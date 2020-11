So anstrengend das Jahr 2020 auch sein mag, es hat dennoch auch seine guten Seiten. Vor allem auf diese drei Sternzeichen wartet dieses Jahr noch eine ganz besondere Überraschung. Denn sie bekommen zu Silvester einen Heiratsantrag.

Diese Tierkreiszeichen schweben am Jahresende auf Wolke 7.

Stier

Beruflich und privat lief das Jahr 2020 für den Stier bislang wirklich richtig gut. Denn das ehrgeizige Sternzeichen hat hart gekämpft, um seine Ziele zu erreichen und mit Erfolg durch die Krise zu kommen. Vor allem in Sachen Beziehung ist der Stier nun endlich angekommen und hat sein Glück gefunden. Und das wird zum Jahresende noch mit einem absoluten Highlight gekrönt. Denn auf ihn wartet ein Heiratsantrag!

Steinbock

Auch für den Steinbock lief es in diesem Jahr in Sachen Liebe besser denn je. Nach ein paar anfänglichen Ups and Downs kann er sich nun voll und ganz fallen lassen und genießt es, Zeit mit seinem Partner zu verbringen. Steinböcke, die schon lange in einer glücklichen Beziehung sind, wagen nun endlich den nächsten Schritt und treffen eine große Entscheidung. An Silvester wartet nämlich die Frage aller Fragen – und die Antwort lautet natürlich JA!

Jungfrau

So anstrengend das Jahr 2020 für die Jungfrau auch war, war es gleichzeitig auch eines der aufregendsten Jahre für dieses Sternzeichen. Beruflich hat es einen großen Schritt vorangemacht und endlich den Mut und die Energie gefunden, sich dem zu widmen, was es wirklich antreibt. Und auch privat lief es bislang richtig gut. Vergebene Jungfrauen finden sich in diesem Jahr in einer wirklich gefestigten Beziehung wieder und sind auch hier bereit für den nächsten Schritt. Und der kommt früher, als es die Jungfrau denkt. Womöglich bekommt sie schon zu Silvester eine ganz besondere Frage gestellt!