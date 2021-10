Bei der Premiere zur neuen Netflix-Produktion “The Harder They Fall” erschien Leni Klum nicht allein auf dem roten Teppich. Im Schlepptau hatte sie niemanden geringeren als ihren Adoptivvater Seal und ihren Boyfriend Aris Rechevsky.

Das Paar zeigte sich zum ersten Mal ganz offiziell gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Leni Klum zeigt ihren Freund bei Filmpremiere

Leni Klum tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter. Inzwischen ist die Tochter von Heidi Klum auch schon ein international gefeiertes Model. Mit jungen 17 Jahren begeisterte sie die Modewelt bereits auf den Laufstegen in Venedig und Berlin. Aber nicht nur am Runway ist das Nachwuchsmodel zu sehen, sondern auch auf dem ein oder anderen roten Teppich – diesmal bei der Filmpremiere der Netflix-Produktion “The Harder They Fall”. An ihrer Seite in Los Angeles waren Adoptivvater Seal – der übrigens einige Songs für den Film produziert hat – und Boyfriend und US-Hockeyspieler Aris Rechevski. Es ist das erste Mal, dass Leni den 18-Jährigen so offiziell an ihrer Seite zeigt. Zwar ist schon länger bekannt, dass die beiden ein Paar sind, doch bisher sichtete man die beiden nur inoffiziell beim Lunch oder auf den Straßen von Los Angeles.

Auch Seal kam mit Begleitung, er brachte seine Freundin Laura Steyer mit. Erst im Sommer bestätigten er und seine ehemalige Assistentin die Gerüchte rund um eine Beziehung zwischen ihnen.

Von Seal adoptiert

Leni Klum stammt aus der Beziehung von Mama Klum und dem ehemaligen Formel-1-Manager Flavio Briatore. Aus der Ehe von Heidi Klum und Seal entstanden drei Kinder, Leni gehört nicht dazu. Aus diesem Grund adoptierte der britische Sänger die 17-Jährige. Umso schöner, dass die beiden ein seltenes Vater-Tochter Red-Carpet-Debüt geben.