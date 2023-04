Es gibt Menschen, die sich einfach gar nichts sagen lassen wollen. Sie sind rebellisch, kämpferisch und aufmüpfig – und nur die Sterne wissen, warum das so ist. Vor allem drei Sternzeichen haben ihren ganz eigenen Kopf.

Diese Tierkreiszeichen schwimmen immer gegen den Strom.

Löwe

Okay, es ist keine große Überraschung – der Löwe zählt zu den aufmüpfigsten Sternzeichen. Seine impulsive Art macht das Feuerzeichen zu einem nicht immer ganz einfachen Zeitgenossen. Passt ihm nämlich etwas nicht, nimmt er das nicht einfach so hin. Ganz im Gegenteil: Er lässt es sofort alle wissen. Und nicht nur das – in Rage sagt er oft Dinge, die er eigentlich gar nicht so meint. Hier hilft dann für seine Mitmenschen nur noch eines: schnell in Deckung gehen!

Steinbock

Der Steinbock ist ein Rebell wie er im Buche steht. Seinen Charakter könnte man durchaus als eigensinnig bezeichnen. Sein Motto: Hauptsache anders! Lieber gegen die Norm, als langweilig. Dadurch kann der Steinbock aber auch manchmal äußerst stur rüberkommen. Er ist daher auch kein leichter Diskussionspartner. Aber diese rebellische Art ermöglichen Geborene dieses Sternzeichens auch viele Chancen. Und diese weiß der Steinbock auch zu nutzen. Bei diesen Sternzeichen lohnt es sich die aufmüpfige Art beizubehalten. Also nur weiter so, liebe Steinböcke!

Widder

Auch der Widder kann ziemlich rebellisch sein. Nur öffnen sich beim Widder – im Gegensatz zum Steinbock – leider keine Türen, sondern er steht sich dadurch eher selbst im Weg. Wegen dieser Eigenschaft kann er sogar so manch einen schönen Moment gar nicht richtig schätzen. Er liebt es zwar neue Dinge zu probieren und Abenteuer zu erleben, doch manchmal ist das Feuerzeichen bisschen zu verbissen. Gegen den Strom schwimmen, alles gut und recht – aber das Sternzeichen darf sich dabei nicht selbst verlieren.