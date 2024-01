Die Künstlerin Angelica Hicks bastelt High Fashion zu Hause selbst nach. Dabei lässt sie sich von Laufsteg-Looks und den edlen Roben, die unsere Lieblingsstars am Red Carpet tragen, inspirieren. Auf Tiktok & Co geht ihr Content gerade richtig viral! Denn das Besondere an ihren Kunstwerken: Sie arbeitet mit den einfachsten Mitteln wie Müllsäcken, Geschenkpapier, Frischhaltefolie und Co.

Sehen wir uns die parodierten It-Pieces der britischen Künstlerin gemeinsam an!

Künstlerin stylt High Fashion mit Humor

Die in New York lebende britische Künstlerin Angelica Hicks ist bereits seit einiger Zeit durch ihre Fashion-Kunstwerke auf den Tiktok, Instagram & Co bekannt. Falls die talentierte Stylistin bislang noch nicht in eurem Feed oder auf eurer For-You-Page gelandet ist, dann solltet ihr euch ihren Account spätestens JETZT unbedingt ansehen! Denn was die junge Frau aus einfachen Dingen wie Müllsäcken zaubert, ist absolut faszinierend. Angelica „parodiert“ High-Fashion-Pieces, indem sie aus alltäglichen Gebrauchsutensilien wie Müllsäcken, Geschenkpapier, Frischhaltefolie, Klebeband und Co. eine Kopie der teuren Red-Carpet-Looks und Laufsteg-Roben der Stars kreiert. Hicks vereint für ihre Meisterwerke Kreativität und Humor – und das mit großem Erfolg. Denn genau deshalb wird sie im Netz zurzeit ordentlich gefeiert!

Sobald große Events in Hollywood oder auf den internationalen Laufstegen anstehen, weiß die Britin genau, was zu tun ist! Sie nimmt die Red-Carpet-Looks genauer unter die Lupe und verwendet diese als passende Styling-Vorlage für ihre Videos auf Social Media. Bei den diesjährigen Golden Globes inspirierte sie etwa Dua Lipas außergewöhnlicher und eleganter Look. Es dauerte nicht lange, bis Hicks das Abendkleid der Sängerin nachbastelte! Alles, was die Künstlerin für den Dua Lipa-Look brauchte: ein schwarzes Minikleid, einen schwarzen Müllsack, eine goldene Girlande und Ricola-Bonbons. Klingt schräg, doch Angelica zaubert damit im Handumdrehen eine fast identische Kopie des Outfits der Sängerin. Der imitierte Look ist Hicks bestens gelungen – User:innen auf TikTok sind fasziniert! Innerhalb kürzester Zeit ging das Video viral und hat aktuell über 11,2 Millionen Aufrufe.

Die Gegenüberstellung von Illusion und Realität

Mit über 390.000 Follower:innen auf TikTok und 178.000 Follower:innen auf Instagram hat sich die junge Künstlerin in der Social Media Welt ordentlich beliebt gemacht! Sie bastelte in ihren Videos bereits zahlreiche Looks von berühmten Persönlichkeiten wie Heidi Klum, Margot Robbie, Selena Gomez und Co. nach. Und das mit Erfolg!

In einem früheren Interview mit Welt.de erwähnte Hicks, dass es bei ihren Fashion-Parodien um eine Gegenüberstellung von Illusion und Realität geht. „Ich will Menschen zum Lachen bringen und sagen: Seht her, man muss nicht perfekt sein. Ich mache euch ein 100.000-Dollar-Kleid für ein paar Cent aus einer Strumpfhose. Das scheint den Leuten zu gefallen.„, erzählte sie. Der Künstlerin gelingt es in der Tat, Menschen mit ihrer Kreativität zum Lachen zu bringen – das zeigen nicht nur die Likes und Followerzahlen auf ihren Social-Media-Profilen, sondern bestätigen auch die unzähligen positiven Kommentare unter ihren Clips. Und auch wir sind bei der Recherche zu dem Artikel bei dem ein oder anderen Video von Angelica hängengeblieben … 😀