Alle, die die ersten 100 Stunden Dschungelcamp bereits gesehen haben, wissen: Anya möchte un-be-dingt in eine Prüfung gewählt werden. Das ist ihr jetzt endlich gelungen! Womit sie es nun endgültig geschafft hat, das Publikum gegen sie aufzubringen und was sonst noch an Tag fünf passiert ist, lest ihr hier.

Nur so viel: Der berühmte Satz ist wieder gefallen …

Die große Anya-Show im Dschungelcamp

Viele von euch kennen Dschungelcamp-Kandidatin Anya bestimmt noch aus der letzten Staffel „Germany’s Next Topmodel“ und wissen: Wenn sich Anya etwas in den Kopf setzt, dann bekommt Anya das auch. Mit welchen Mitteln, sei dahingestellt. Doch das Model ist der beste Beweis dafür, was man mit einer „Delulu“-Einstellung alles erreichen kann. Ihr neuestes Lebensziel: Von den Zuschauer:innen in eine Dschungelprüfung gewählt zu werden. Doch dieser „Traum“ wurde ihr in den letzten fünf Folgen hauptsächlich von Leyla weggenommen.

Nun dürfte sich Anya aber wohl insgeheim einen anderen ausgeklügelten Plan überlegt haben, wie sie es schafft, Leyla das Prüfungszepter aus den Händen zu reißen und selbst in brütender Mittagshitze (die in Australien wirklich next Level ist) vor Sonja und Daniel zu stehen. Schritt eins: Sich einen geheimen Crush im Camp aussuchen und ihn anschmachten. Den hat sie in Ex-Fußballstar David gefunden. Als sie dann auch noch gemeinsam eine Schicht der Nachtwache übernehmen, scheinen die Weichen für Anya gelegt zu sein. Doch Fehlalarm! David zeigt sich am Lagerfeuer alles andere als gesprächig und setzt sich am Ende sogar demonstrativ auf einen anderen Baumstamm … ohje. Flirt-Mission missglückt.

Anya nimmt "being delulu is the solulu" auch ein bisschen zu ernst #ibes — leo 🫧 ִֶָ☾. hugged isaac (@leosfalling) January 23, 2024

Das bringt Anya aber direkt zu Schritt zwei ihres Dschungelprüfungsplans: Weinen. Daher aktiviert sie ihre Tränendrüsen, sobald eine Möglichkeit in Sicht ist. Oder auch, wenn überhaupt keine Möglichkeit in Sicht ist. Beispiel gefällig? Das Model bricht in Tränen aus, nachdem die Camp-Bewohner:innen eine Ananas in ihrer Essenslieferung (für die Leyla an Tag vier ganze zehn Sterne erspielt hat) hatten. Warum? Das weiß niemand so genau, denn zu allem Überfluss gesteht Anya anschließend, dass sie diese tropische Frucht eigentlich nicht mal mag …

Aber damit nicht genug: Das Ananas-Debakel (hat sie sich jetzt gefreut oder nicht? Wir kennen uns nicht mehr aus) hat Anya scheinbar nicht gereicht. Sie geht in die dritte Phase ihres Planes, kratzt das letzte Bisschen Tränenflüssigkeit aus ihren Äuglein und bekommt einen heftigen Heulkrampf, nachdem sie etliche Spinnen im Dschungeltelefon UND bei den Toiletten entdeckt. Laut Anya handelt es sich um „Huntsman-Spinnen im Teenager-Alter“, laut Fabio, der die Sache etwas gelassener nimmt, sind die Spinnen „die Tauben von Deutschland“. Aber immerhin: Anya hat bekommen, was sie wollte. Sie muss in die nächste Dschungelprüfung. Ihre Reaktion: Sie weint. Na was denn nun?!

Wie viele Sterne holt Leyla bei der Dschungelprüfung?

Wir blicken zu Kandidatin Leyla: Nach ihrer gestrigen Mega-Ausbeute bei der Prüfung liegt die Messlatte jetzt ziemlich hoch. Ihre Mitcamper:innen haben hohe Erwartungen und freuen sich schon auf das nächste gemütliche Festmahl am Lagerfeuer. Ob das wirklich eintritt? Immerhin findet die Dschungelprüfung diesmal nicht in der Höhe, sondern ganz tief unten statt. Leyla muss in einen unterirdischen Wartungsschacht kriechen und versuchen, elf Sterne zu erspielen.

Weit kommt sie allerdings nicht. Denn nachdem der Schacht geschlossen wurde und die ersten Tierchen auf sie herabprasselten, kommt auch schon der erste Schreikramp, gefolgt von dem Satz, der alles verändert. „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“, kreischt Leyla und beendet die Prüfung damit voller Panik und mit Null Sternen. Nur blöd, dass sie heute wieder ran muss – und zwar gemeinsam mit Anya.

Kim und Leyla sprechen über dunkle Vergangenheit

Zurück im Camp wird es dann ernst, denn Leyla erzählt, wieso ihr die Prüfung so zugesetzt hat. Der dunkle und enge Schacht hat sie an ihre Vergangenheit erinnert. Denn mit sechs Jahren war sie mal eine ganze Nacht lang in einem dunklen Raum eingesperrt. Keiner hat sie gehört oder ihr geholfen. Verständlich, dass dieses Trauma nun wieder ans Tageslicht kommt. Doch das ist offenbar nicht alles, womit der Reality-Star zu kämpfen hat.

Im Gespräch mit Kim berichtet Leyla, dass sie eine Beziehung mit einem gewalttätigen Partner hinter sich hat. Einmal sei es sogar so weit gekommen, dass sie mehrere Tage lang ins Krankenhaus musste, so Leyla. Auch Kim berichtet von ihrer gewaltsamen Vergangenheit. Ihr Vater wurde immer wieder handgreiflich. „Ich bin so stark geworden, weil ich stark sein musste“, berichtet sie.

Das Klo-Gate

Um mit einer etwas leichteren Geschichte abzuschließen, müssen Kim und Best Buddy Tim am Ende des Tages noch eine SEHR unliebsame Aufgabe übernehmen. Denn sie sind von Teamchef David dazu verdonnert worden, das Camp-Klo zu entleeren. Keine einfache Aufgabe für die beiden. Kim befürchtet, „am ganzen Körper Herpes“ zu bekommen und auch Tim ist nicht gerade amused über sein To-do im Dschungelcamp. Am Ende gelingt es den beiden allerdings, den Pott mit den Camp-Ausscheidungen ohne einen Unfall zu entleeren. Halleluja!

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.