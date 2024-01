Neuer Monat, neues Glück – dieses Motto dürfen drei Sternzeichen im Februar wortwörtlich nehmen. Denn auf sie warten 29 Tage voller Überraschungen und positiven Wendungen.

Wer zu den absoluten Gewinnern zählt, verraten wir euch hier.

Wassermann

Wie könnte es auch anders sein: Der Wassermann kann sich im Februar, der diesmal endlich wieder 29 statt 28 Tage hat, so richtig entfalten. Er spürt förmlich, wie die Kreativität in im fließt und dass er durch so ziemlich alles, was ihm in seinem Alltag begegnet, inspiriert ist. Diese Energie und innere Kraft sollte das Sternzeichen auf jeden Fall nutzen und alles, was in seinem Kopf vor sich geht, auf Papier bringen, damit es später leichter fällt, die Visionen zu verwirklichen. Und als wäre das nicht schon positiv genug, kann sich der Wassermann auch über einen Wandel in seinem Liebesleben freuen. Denn die Zeiten, in denen er alleine einschläft, könnten schon bald vorbei sein.

Waage

Die Waage darf sich freuen: Im Februar läuft alles wie am Schnürchen. Trotz Winter und Dunkelheit fällt es dem Sternzeichen momentan nicht schwer, morgens aus den Federn zu kommen. Ganz im Gegenteil – die Waage ist voller Motivation und freut sich, in einen weiteren erfolgreichen Tag zu starten. Grund dafür ist die neu gewonnene Liebe zum Job, die das Sternzeichen aufblühen lässt. Damit handelt es sich auch jede Menge Lob ein, was wiederum dazu führt, dass das Sternzeichen besser werden möchte und nach neuen Herausforderungen strebt. Mit dem richtigen Timing und ehrlichen Gesprächen könnte das auch bald so weit sein!

Skorpion

Für Skorpione heißt es im Februar: Raus aus euren Verstecken! Denn jetzt ist genau die richtige Zeit, um all eure geplanten Vorhaben umzusetzen. Ihr wollt ein neues Projekt beginnen? Dann go for it! Die Wassermann-Energie gibt euch in der ersten Monatshälfte noch ausreichend Rückenwind, damit eure Motivation on Point bleibt. Wenn der Februar dann in Fische wechselt (ab dem 19. des Monats), dann kommt noch eine ordentliche Portion Harmonie und innere Ruhe hinzu, was dem Skorpion mit Sicherheit nicht schaden kann. Mit anderen Worten: im kommenden Monat ist das Tierkreiszeichen nahezu unbesiegbar – das sollte es auch unbedingt für sich nutzen!