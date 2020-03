Ordnung ist das halbe Leben! Klingt zunächst sehr einfach, aber die Umsetzung erweist sich meist als etwas schwieriger. Eine fehlende Struktur, kann sich sehr negativ auf unser Leben auswirken und dazu führen bei all dem Chaos irgendwann den Überblick zu verlieren.

Wir verraten dir fünf Tipps, mit denen du im Nu zum Organisationstalent wirst.

1. Verwalte deine Termine

Termine sind schnell mal ausgemacht. Aber es ist wichtig, sie dann nicht sofort wieder zu vergessen. Ein guter Terminplaner ist der Grundstein, um organisiert sein zu können. Schreib dir jeden deiner Verpflichtungen in deinen persönlichen Kalender – so vergisst garantiert keinen Termin mehr.

2. Erstelle To-do-Listen

Der Vorteil von To-do-Listen ist, dass sie dir einen prima Überblick über deine anstehenden Aufgaben geben. Sie geben dir außerdem die Orientierung, die dir bisher beim Arbeiten gefehlt hat. Gerade Menschen mit visuellem Charakter tun sich mit Listen erheblich leichter.

3. Denke effektiv

Um deinem Mindset ein neues Update zu geben, solltest du dir angewöhnen immer fünf Schritte vorauszudenken. Das hilft dir dabei größere Mengen an Arbeit in kurzer Zeit zu erledigen. Beim Sparen von Kraft und Energie kann sich dein Körper wieder auf produktive Stunden vorbereiten.

4. Post it!

Eine abgewandelte Form einer organisierten Liste sind Post-its. Auf den kleinen Zettelchen lassen sich alle Notizen ganz schnell niederschreiben. Gedanken, Ideen und Pläne – alles hat dort Platz und kann auf dem Schreibtisch verteilt werden. Natürlich sollte das Ganze auch ein System haben, um nicht sofort wieder im Papierstau unterzugehen. Das Gute: durch Post-its wirst du immer unbewusst an deine Aufträge erinnert.

5. Step by Step

Take it easy! Du kannst nicht erwarten, dich binnen weniger Stunden vom verpeilten Chaoten zur strukturiertesten Person im Büro zu verwandeln? Geh es langsam an, alles braucht bekanntlich seine Zeit. Sich neue Eigenschaften anzueignen, ist zu Beginn auch nur in kleinen Schritten möglich. Deshalb: bleib realistisch und mute dir nicht zu viel auf einmal zu. Freue dich lieber über jede noch so kleine positive Veränderung. Dann steht deinem Prozess zum neuen Selbst, nämlich nichts mehr im Weg!