Neue Freundschaften zu schließen, kann schwierig sein. Man weiß nicht so recht, wie man sich der neuen Person gegenüber verhalten soll, ob man zu aufdringlich ist und schon passiert es, dass man sich einen Gedanken zu viel darüber macht.

Aber nicht jedem muss es so gehen. Denn es gibt Menschen, denen kaum etwas leichter fällt, als neue Freunde zu finden.

Also haben wir für euch die drei Sternzeichen, die super schnell neue Freunde finden, aufgelistet.

1. Stier

Du bist loyal, immer für deine Freunde da und einer der Menschen, die nur so von Empathie sprühen. Du hast ein großes Herz und sobald man auf dich trifft, merkt man das auch. Es gibt kein anderes Sternzeichen, auf das man sich so verlassen kann, wie auf dich. In deinem Bekanntenkreis kennt man dich, weil man weiß, dass es keine zweite gibt, die einen solch guten, tröstenden Rat hat, wie du. Noch dazu rechnen es dir viele Menschen hoch an, dass Lästern nicht zu den Dingen gehört, die du gerne tust – oder oft.

2. Widder

Es gibt niemanden, der so ist wie du. Und, da du das weißt und vor allem, weil du dazu stehst, strahlst du nur so von Authentizität. Du bist gerne der Mensch, der du bist und somit rund um zufrieden. Diese Zufriedenheit strahlst du auch auf deine Mitmenschen aus. Und, nur weil du so authentisch bist, schaffst du es bei deinen Freunden nie ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Sie wissen, wenn sie eine ehrliche Meinung brauchen, dann kommen sie zu dir. Und genauso bist du von Anfang an. Deine offene, ehrliche Art verschafft dir viele, neue Freunde.

3. Waage

Du findest sofort und überall Freunde. Da du ausgeglichen bist und immer weißt, wie du helfen kannst. Wenn du in einen Raum kommst, dann braucht es nicht lange bis du neue Bekanntschaften gemacht hast. Und meistens passiert es, dass sie zu Freunden werden. Fast könnte man behaupten, dass du dir Mühe geben müsstest, keine Freunde zu finden.