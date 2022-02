Dass die Sache mit der Liebe nicht immer so einfach ist, wie wir das gern hätten, ist logisch. Doch für die meisten ist die Entscheidung für eine Beziehung gar nicht so schwer, wenn sie von ihren Gefühlen überwältigt werden. Bei drei Sternzeichen ist die Lage allerdings nicht so klar, wie bei den anderen.

Diese Tierkreiszeichen wissen manchmal nicht, wie sie in der Liebe entscheiden sollen.

Waage

Wie der Name schon sagt, muss die Waage einfach alles abwägen. Eine schnelle Entscheidung gibt es bei ihr nicht. Auch wenn ihre Gefühle sehr eindeutig sind, müssen noch viele andere Parameter zur Rate gezogen werden, bevor sie sich auf jemanden einlässt. Hier geht es schließlich um eine Beziehung und nicht um den Kauf von neuen Schuhen. Die innere Balance ist dem Sternzeichen sehr wichtig, deshalb nimmt sie sich die Zeit und legt alles auf die Waagschale. Für andere mag die Entscheidung vielleicht ganz einfach sein, aber die Waage hasst Veränderungen. Deshalb muss sich die Veränderung für sie auch wirklich lohnen. Das wirkt auf andere oft so, als wäre sie sich nie ganz sicher, was sie wirklich möchte.

Löwe

Der Löwe liebt das Gefühl verliebt zu sein, deshalb ist er immer wieder in Beziehungen. Doch irgendwie scheint es nie wirklich lange halten zu wollen. Denn sobald die rosarote Brille verschwindet, ist der Löwe sich nicht mehr sicher, ob eine Beziehung das Richtige für ihn ist. Denn nach der Phase der Verliebtheit meldet sich sein großer Freiheitsdrang wieder. Und der ist so stark wie nie. Plötzlich steht er zwischen seinen widersprüchlichen Gefühlen und weiß manchmal weder ein noch aus. Meistens entscheidet er sich dann für seinen Freiheitsdrang, aus Angst, er könnte Besseres im Leben verpassen.

Fische

Fische schwimmen gerne im Strom ihrer Gefühle und lassen sich davon leiten. Aus diesem Grund wirken sie sehr schnell emotional involviert und treten in starken Gefühlsphasen einfach nur aufs Gaspedal. Doch Gefühle stellen sich nicht immer so klar dar, wie wir das gerne hätten. Manchmal sind sie widersprüchlich oder überlagern einander – Manchmal ist ein Gefühl plötzlich stärker als ein anderes. Eben diese emotionale Verwirrtheit führt bei Fischen dazu, dass sie sich über ihre Liebe aus heiterem Himmel nicht mehr im Klaren sind. Deshalb machen sie ganz plötzlich einen Rückzieher, mit dem niemand gerechnet hat.