Genug von bunten Eiern und dem immer gleichen Ostergras? Wie wäre es dann heuer mit ein bisschen mehr Aufregung im Osternest. Wir haben ein paar Ostergeschenke-Ideen für euch zusammengesammelt, mit denen ihr euren Liebsten ganz bestimmt eine Freude macht.

Es muss ja nicht immer das Gleiche im Nest sein.

Ostergeschenke 2023: Tipps für das perfekte Osternest

Wir geben es ja zu: auch wir LIEBEN Ostern vor allem Dank der Osternester. Die Schokolade schmeckt einfach so viel besser, die Süßigkeiten sind um einiges niedlicher und auch einige Lifestyle-Produkte bekommen an Ostern noch einen feierlichen Touch. Für alle, die ihr Osternest in diesem Jahr aber noch mit ein paar weiteren Highlights aufpimpen wollen, haben wir hier ein paar Geschenktipps für euch:

1. Süße Ostern

An Ostern geht es ums Genießen. Sei es beim ausgedehnten Brunch mit der Familie oder beim abendlichen Snacken aus dem Osternest: es soll lecker sein. Dazu gehören natürlich Schokohasen und Co, aber es kann auch gerne einmal ein bisschen ausgefallener sein. Und weil Ostern ja auch eng mit dem Frühling und den ersten Sonnenstrahlen verbunden ist, passt doch dazu kaum etwas besser als eine große Portion Eis. Wie wäre es etwa mit einer Einladung oder einen Gutschein für Helli & Leo? Das Bio-Eissortiment reicht von Fruchtsorbets über cremiges Milcheis bis hin zu einzigartig leckeren Sorten wie Marillenknödel. Das perfekte Dessert nach einem ausgiebigen Brunch – und eine tolle Einstimmung auf die kommenden warmen Frühlingstage!

2. Spice up your Osternest

Wo wir schon beim Thema Kulinarik sind. Wer seinen Liebsten (und sich selbst) eine kleine Freude für die Küche machen möchte, sollte definitiv bei Just Spices vorbeischauen. Denn passend zur Osterzeit gibt es Gewürze wie das Ei Topping oder den Carrot Cake Mix. Besonders praktisch an diesem Osternest-Goodie: nicht nur eure Liebsten haben dadurch leckere Gewürze, mit denen sie richtig gute Rezepte nachkochen können; mit ein bisschen Glück werdet auch ihr zum Verkosten eingeladen. Eine Win-Win-Situation würden wir sagen. Die Gewürze gibt es bei Just Spices einzeln ab 5,99 Euro; die Oster Gewürzbox mit unter anderem Avocado Topping, Ei Topping und dem Kaffee Kuss kostet 29,99 Euro.

Bild: Just Spices

3. Fotogeschenke von Cewe

Jetzt einmal ehrlich: Fotogeschenke gehen einfach immer. Sei es ein Fotobuch oder doch lieber etwas kleineres wie einen Fotomagneten oder einen Schlüsselanhänger. Vor allem für die Familie oder den Partner/die Partnerin sind Fotogeschenke immer süße Aufmerksamkeiten und tolle Erinnerungen, die uns im Alltag begleiten können. Wie wäre es zum Beispiel mit ein paar Magneten im Osternest, auf denen die süßesten Selfies oder Urlaubsfotos verewigt sind? Besonders toll: die Magneten gibt es in unterschiedlichen Formen; ideal also für eine kleine Magneten-Collage.

Eine Übersicht über alle Fotogeschenke gibt es auf der Cewe-Webseite; die Fotomagneten gibt es ab 14,99 Euro.

Bild: CEWE

4. Oster-Look auf den Füßen

Wir geben ganz offen zu: Socken kann man uns wirklich IMMER schenken. Vor allem, wenn sie auch noch so zuckersüße Designs haben wie die Ostersocken von Falke. Denn bei Falke können viele Strumpf-Klassiker für Frauen, Männer und Kinder derzeit mit dezenten Osterstickereien aufgepeppt werden. Die sind einfach nur niedlich und schreien danach, im Frühling zu unseren liebsten Sneakers und Jeans getragen zu werden. Wer es lieber ein bisschen persönlicher mag, kann bei Falke übrigens auch die Socken und Strümpfe mit einem Monogramm, Namen oder personalisierten Symbol besticken lassen. Das perfekte kleine Highlight für das Osternest! Die zusätzlichen Osterstickereien beziehungsweise die Personalisierung gibt es um fünf Euro Aufpreis zu den Strümpfen.

Bild: FALKE

5. Heiße Ostern

Und zu guter Letzt darf natürlich auch ein bisschen Aufregung im Schlafzimmer an Ostern nicht zu kurz kommen. Und während alle anderen nach dem Osterhasen suchen, könnt ihr euren Liebsten ja den Hot Bunny Satisfyer ins Nest legen. Damit ist nicht nur Aufregung garantiert, sondern auch die ein oder andere heiße Nacht – und zwar wortwörtlich! Der Hot Bunny kann nämlich auf bis zu 39 Grad Celsius aufgeheizt werden und durch diese Wärme die G-Punkt-Stimulation noch mehr intensivieren. Und die Möglichkeit der App-Steuerung gibt es auch noch… Na da kann man ja eigentlich nur mehr Happy Easter wünschen. Den Hot Bunny Satisfiyer gibt es bei eis.at um 30,99 Euro.