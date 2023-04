Ihr wollt wissen, wieso Hosenanzüge vor allem im Frühling zu unseren absoluten Must-Haves gehören? Bitteschön: Sie passen zu wirklich jedem Anlass, sie lassen sich elegant, aber auch richtig lässig stylen und sie ermöglichen uns einen mühelos perfekten Look.

Besonders diese drei Arten von Zweiteilern sind ab jetzt unsere Begleiter.

1. Knallige Farben

Der Vorteil, wenn Ober- und Unterteil aus dem gleichen Stoff und der gleichen Farbe bestehen: Man ist super easy und schnell gestylt. In der knalligen Variante im Magenta-Farbtrend werden die Menschen um euch herum mit Sicherheit die Blicke nicht von euch wenden können. Kombinieren könnt ihr dazu ein softes T-Shirt in Weiß oder Komplementärfarben. Oder aber ihr wählt die elegante Version und tragt eine Seidenbluse darunter. Dazu lässige Sneaker und eine Hingucker-Sonnenbrille und ihr seid ready!

2. Pastellige Töne

Auf helle Pastellfarben können und wollen wir auch in diesem Frühling einfach nicht verzichten. In einem soften Babyblau wirkt das stylische Set luftig und locker-leicht. Darunter tragen wir ein leichtes Tanktop oder ein Croptop. Eine Moonbag sowie elegante Slingbacks runden den Look ab und machen ihn gleichzeitig zu einem frischen Hingucker. Praktisch: Wer lieber etwas legerer unterwegs ist, der kombiniert einfach weiße Sneaker oder chunky Boots dazu.

3. Basic Colors

Wer nicht ganz so auf Farbe steht, der kann es mit einer sanfteren Variante probieren. Zweiteiler in Basicfarben wie weiß, schwarz, creme oder beige sind ebenfalls total angesagt. Mit einem Farbtupfer in Form von Schuhen oder einer knalligen Tasche, bringt man dennoch ein paar Spring-Vibes in sein Outfit. Dazu eine angenehme Baumwollbluse und ein lässiges Cap und fertig ist der Go-To-Frühlingslook, der einfach immer passt.