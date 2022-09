Es ist offiziell – Elyas M’Barek ist unter der Haube. Das verkündete der Schauspieler am Samstag über ein Instagram-Posting. Damit bestätigte er die Gerüchte, dass er und Jessica heimlich in Ibiza geheiratet haben.

Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung bisher nie.

Elyas M’Barek ist verheiratet

Say What?! Der 40-jährige Schauspieler ist nun offiziell nicht mehr zu haben. Normalerweise hält der Schauspieler sein Privatleben auch gern privat. Doch dieses Mal machte der „Fack ju Göhte“-Schauspieler offenbar eine Ausnahme. Denn mit seinem neuen Posting auf Instagram bestätigte er die Gerüchte, dass er und Jessica Riso (jetzt Jessica M’Barek) sich in Ibiza heimlich das Jawort gegeben haben.

Zu seinem süßen Hochzeitsschnappschuss samt weißen Luftballons und einem liebevollen Kuss, schreibt er in der Caption: „Es ist offiziell. Ich liebe dich, Jessica„. Dasselbe Bild teilte auch Model Jessica mit den Worten „Mr. und Mrs. M’Barek. Ich liebe dich, Elyas.“

Hochzeit auf Ibiza

Bisher ließ er so gut wie kein Detail seines Liebeslebens an die Öffentlichkeit kommen. Doch die Hochzeit war wohl der perfekte Anlass, um die Welt an seinem Glück teilhaben zu lassen. Denn bis dato haben sich der „Türkisch für Anfänger“-Schauspieler und das Model nie öffentlich zu ihrer Beziehung geäußert.

Schon 2021 machten Gerüchte die Runde, dass die beiden ein Paar sein sollen. Damals teilte der Schauspieler nämlich ein Foto von ihr aus einem Restaurant in St. Moritz in seiner Insta-Story und setzte ein Herz darauf. Das Hochzeitsfoto ist demnach tatsächlich die erste offizielle Bestätigung ihrer Beziehung. Laut Bild soll die Trauung in einer Villa im Ort Es Cubells an der Südküste von Ibiza mit etwa 100 Gästen stattgefunden haben.