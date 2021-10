Ein schneller, cooler Look fürs Office ist leichter gesagt als getan. Glücklicherweise halten die Streetstyle-Fashionistas eine Fülle an Inspirationen für uns bereit. Diese fünf Styling Tricks verleihen deinem Look jetzt im Nu ein cooles Upgrade.

In Sachen Workwear gibt es einfache Hacks, um dein Leben stylish zu erleichtern.

5 Styling-Hacks zur Auffrischung deiner Office-Garderobe

1. Den Schal durch einen Pullover ersetzen

Der Knotenpulli als Schal-Ersatz trat bereits im Herbst Winter 2018/19 vereinzelt auf den Runways auf. Jetzt ist er auch auf der Straße angekommen und gilt als Outing-Tool für Fashionistas. Diese knoten sich einen zusätzlichen Pulli statt einem Schal um den Hals. Der darf dann mal schräg drapiert über der Schulter liegen oder schöne Farbakzente setzen.

2. Farb-Kombis bringen gute Laune ins Office

Der Sommer war so schön. Wir wollen ihn noch nicht loslassen. Und wer sagt denn, dass schrille Farben nur unter der heißen Sonne funktionieren? Eben! Achtet bei grellen Farben auf elegante Materialien. Diese wirken sonst schnell unpassend für den Business-Termin. Zudem solltet ihr es mit den Kombis nicht übertreiben. Zwei bis drei Farbmischungen sind genug. Leonie Hanne erdet ihren Look mit einem schlichten schwarzen Mantel.

3. Ein XL-Blazer macht jedes Outfit Bürotauglich

Da ist er wieder, der allseits beliebte Klassiker aller Business Frauen. Am liebsten tragen wir ihn im kastigen XXL-Format mit Schulterpolstern. Mit kuschligem Hoddie, einem rausblitzenden Bubi-Kragen, oder klassisch französisch mit Jeans und Loafer. Als lässig, elegante Übergangsjacke oder einfach drübergezogen, verleiht er wirklich jedem Outfit den Office-Rahmen.

4. Der Pullunder ist jetzt ein schmucker Überzug

Opas Pullunder fanden wir einst eher mau statt wow. Wer hätte gedacht, dass dieser nun zum absoluten Fashion-Hit wird? Nicht zuletzt ist das wohl unserer neu gewonnenen Begeisterung für bequeme Kleidungsstücke zu verdanken. Zudem ist das gute Teil auch unendlich kombinierbar. Das schlichte T-Shirt und die lässige Jeans macht der Pullunder im Nu Office tauglich. Ein Look mit Spießerhemd und strenger Anzughose wird mit dem kuschligen Überzug schnell verspielt und geerdet.

5. Oversized Bags setzen Statements und verstauen all unsere Lieblingsteile

Erinnert ihr euch an Mary Poppins? Die hatte eine Tasche, um die wir sie in unserer Kindheit wirklich sehr beneideten. Schließlich schien darin für wirklich alles Platz zu sein. Die Designer haben unsere Kindheitswünsche jetzt wahr werden lassen und die Oversized Bag zum Statement-Piece erklärt. Die stylen wir jetzt cool über die Schulter oder knautschig lässig unter den Arm geklemmt.