Amerikanische Behörden machten jetzt einen außergewöhnlichen Fund: ein Mann aus Ohio verbrachte sechs Jahre lang mit seiner toten Ehefrau in einem Wohnmobil.

Erst nach seinem eigenen Tod kam der Fall ans Licht.

Mann versteckte verstorbene Ehefrau jahrelang in seinem Wohnmobil

Für den 29-jährigen John aus Ohio waren die vergangenen Wochen wohl alles andere als einfach. Denn Ende 2023 verlor er seinen Vater. Der Landwirt verstarb am 31. Dezember auf seinem Grundstück; John musste die Behörden also über das Ableben informieren. Aber damit noch nicht genug.

Denn mit dem Tod seines Vaters muss John ein schreckliches Geheimnis enthüllen, das seit sechs Jahren die Familie belastet. Denn auf dem Grundstück des Vaters ist noch eine zweite Leiche versteckt. Als John das den Behörden erzählt, beginnt die Suche nach der zweiten Person. Keine einfache Aufgabe auf dem rund 40 Hektar großen Grundstück. Ein Sheriff entdeckt nach einiger Zeit jedoch ein Wohnmobil hinter der Scheune. In diesem finden sie schließlich die zweite Leiche.

Doch es wird noch kurioser. Denn die zweite Leiche ist Johns Mutter. Sie ist bereits seit sechs Jahren tot! Johns Vater beerdigte sie jedoch nicht. Stattdessen lebte er die vergangenen sechs Jahre mit der Leiche gemeinsam. Den Grund dahinter enthüllte John letztlich: Beide seien gläubige Anhänger der Quaker-Gemeinschaft gewesen. Sie glaubten unter anderem daran, dass sie gemeinsam beerdigt werden wollen. Und das war eben nur dann möglich, wenn der Leichnam der Mutter noch einige Jahre über der Erde geborgen wird.

„Ich habe noch nie so etwas gesehen“

Eine Geschichte, die sogar den zuständigen Sheriff ein wenig aus dem Konzept bringt. Vor allem deshalb, weil der Zustand der Leiche sogar die Behörden verblüfft. „Ich mache das jetzt seit fast 34 Jahren und ich habe noch nie so etwas gesehen“, so Sheriff Brian McLaughlin gegenüber WFMJ 21. „Ich habe noch nie eine Leiche gesehen, die so lange verschwunden und noch so intakt war. Wir hatten schon Leichen, die viel, viel kürzer weg waren und von denen so gut wie nichts mehr übrig war.“

Der Vater hatte die Frau selbst gepflegt; als sie gefunden wurde, war ihr Körper laut Medienberichten von Kräutern umgeben und in eine Decke eingewickelt. Beide Personen wurden jetzt übrigens auch untersucht; die Behörden kamen zu dem Ergebnis, das beide eines natürlichen Todes gestorben sind.