Natürlich gibt es in Sachen Mode keine Grenzen. Fashion soll ja Spaß machen. Doch diesen Grundsatz haben sich einige Festival-Besucher ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen – zumindest finden wir das. Ihre Kreativität endete nämlich in skurrilen Festival-Outfits, die wir wirklich nur sehr schwer verstehen können.

Mit diesen Festival-Outfits haben sich diese Besucher ziemlich sicher in die nächste modische Dimension katapultiert – im negativen Sinn …

Das waren die skurrilsten Festival-Outfits bei Coachella und Revolve

Bei dem Influencer-Auflauf spielen neben den Music-Acts natürlich die Outfits der Festival-Besucher von Coachella & Co eine ziemlich große Rolle. Denn hier dürfen sie sich so richtig austoben. Überall nur Glitz & Glam und das auf Kleidung und im Gesicht. Doch nicht jeder der Influencer hat in die richtige Outfit-Trickkiste gegriffen. Diese fünf Looks werfen bei uns nämlich so einige Fragen auf.

1. Pink Cowboy Look

Eins ist sicher: Cowboy-Boots erleben festivaltechnisch gerade einen riesigen Hype. Und die ein oder andere Influencerin hat die beliebten Cowboy-Boots auch richtig nice in Szene gesetzt. Doch Content Creatorin Jaycee hat den Bogen dann doch etwas überspannt. Ein kompletter pinker Cowboy Look mit pinken, glitzernden Cowboy-Boots ist dann doch etwas zu gut gemeint.

2. Festival-Trend: Kuhflecken

Bei den Fashion Weeks dieser Welt haben wir Animal-Prints in allen Formen und Farben gesehen. Wir waren begeistert! Der Kuhflecken-Print blieb uns dort jedoch zum Glück erspart. Wir hoffen, der Trend verlässt das Festival-Gelände nicht. Denn wir müssen es leider so sagen: Der Print tut weder denjenigen einen Gefallen, die ihn tragen – noch denen, die es sich ansehen müssen.

3. Be warm in the desert

Damit einem in der Wüste auch ja nicht kalt wird, zeigt uns Influencerin Sita, wie man am besten vorsorgen kann. Ohrenwärmer und puffy Arm Warmers gehören auf jeden Fall zum Starter Kit. Mehr Infos brauchen wir allerdings zu der süßen Stofftiertasche! Die hat nämlich großes It-Piece-Potenzial.

4. Lower Rise Skirts

Es begann mit Low-Rise-Jeans und endet bei den Festivals jetzt offenbar in Lower-Rise-Skirts. Es ist auf jeden Fall ein Statement – UND es gehört eine gehörige Portion Mut dazu. Low-Rise-Jeans können wir noch tolerieren, schließlich haben wir vor 20 Jahren auch modische Jugendsünden begangen. Doch bei Lower Rise Skirts, wo der Hintern halb zu sehen ist, ist einfach Schluss.

5. Hair to the moon and back

Bei der Lautstärke auf der Bühne können einem schon einmal die Haare zu Berge stehen, richtig? Und Sandara Park, die nach sieben Jahren zum ersten Mal wieder mit ihrer K-Pop Band 2NE1’s auf der Stage steht, macht es uns vor. Die Frage, die wir uns allerdings stellen ist: Wie schafft es Sandara Park, dass ihre Frisur auf der Bühne noch zu 100% sitzt?! Welches magisches Haarprodukt ist in der Lage, dass das Haar stundenlang der Gravitation strotzt? An ihrem Toy Boy-Look ist jedoch nichts auszusetzen! Der ist so cool, wie die Sängerin selbst. Alles andere, als ihre Frisur …

Freut ihr euch schon auf das nächste Festival? Ja, ich kann es kaum erwarten. Nein, ich gehe dieses Jahr auf kein Festival.

