Morgens und abends sollte das Gesicht gewaschen und anschließend am besten noch eine Feuchtigkeitscreme auftragen werden. Das wissen wir alle. Allerdings gibt es ein Pflegeprodukt, das leider viel zu oft bei der täglichen Gesichtspflege vergessen wird: Die Augencreme. Warum sie so wichtig ist, erfahrt ihr hier.

Augencreme: Deshalb sollte sie nicht vergessen werden

Die natürliche Hautalterung setzt schon zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr ein. Vor allem rund um die Augen siedeln sich als erstes kleine Fältchen an. Deswegen ist es umso wichtiger, nicht nur unser Gesicht täglich mit Feuchtigkeit zu versorgen, sondern auch gezielt unsere Augen. Am besten die Augencreme als festen Bestandteil in die Pflegeroutine integrieren und jeden Abend auftragen. Dafür ein kleine Menge auf die Fingerspitze geben und leicht um das Auge einklopfen, nicht cremen. Durch das Einklopfen dringen die Wirkstoffe besonders tief in die Haut ein. Außerdem wird die Durchblutung und der Lymphfluss angeregt, was einem Anschwellen der Lider entgegenwirkt.