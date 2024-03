Es ist ein medizinisches Highlight: In den USA schaffte es ein Ärzteteam zum ersten Mal, eine Schweineniere erfolgreich in einen Menschen zu transplantieren.

Dem Patienten geht es nach der Operation gut.

Erfolgreiche Schweineniere-Transplantation

Es könnte eine ziemliche Revolution für Dialysepatient:innen sein, wenn das Prozedere eines Ärzteteams in Boston erfolgreich bleibt. Denn dieses arbeitet derzeit an der Transplantation von Schweinenieren in den menschlichen Körper. Möglich ist das, indem die Schweineniere so angepasst wird, dass sie vom Menschen nicht länger abgestoßen wird.

Dem gespendeten Organ werden dafür drei Gene entfernt und sieben Gene des Menschen hinzugefügt. Das soll die Aufnahme des Menschen begünstigen, da die Niere so der menschlichen ähnlicher wird. Bei dem Prozess werden dann auch Retroviren, die Schweine in sich tragen, inaktiviert. Denn sie könnten bei einer Transplantation eine Gefahr darstellen. Schweine werden bei diesen sogenannten Xenotransplantation übrigens deshalb als Spender:innen genommen, da ihr Stoffwechsel jenem von Menschen ähnelt.

Patient hatte bereits Spenderniere

Am 16. März 2024 ist die erste derartige Operation an einem lebenden Menschen gelungen. Ein 62-Jähriger mit Nierenerkrankung im Endstadium bekam die Schweineniere in Boston. Zuvor hatte er jahrelang Diabetes und Bluthochdruck. Sieben Jahre lang war er an der Dialyse bevor er 2018 eine Spenderniere erhielt. Doch schon nach fünf Jahren versagte diese. Das Angebot der experimentellen Operation nahm er aus mehreren Gründen an. „Ich sah darin nicht nur eine Möglichkeit, mir zu helfen, sondern auch den Tausenden von Menschen Hoffnung zu geben, die eine Transplantation benötigen, um zu überleben“, so der Patient.

Nach der vierstündigen Operation zeigten sich bereits erste positive Entwicklungen. Medienberichten zufolge erhole sich der Mann derzeit gut von der Operation. Bereits kurz nach der Op produzierte die Niere etwa schon Urin; der Mann sei mittlerweile sogar in der Lage, durch das Spital zu gehen und soll schon bald entlassen werden.

Schweineniere als medizinisches Hilfsmittel

Sollte die Reha weiterhin gut verlaufen, könnte diese Methode der Xenotransplantation zahlreichen Menschen auf der Welt helfen, die derzeit auf eine Nierentransplantation angewiesen sind. Der medizinische Leiter für Nierentransplantation am Massachusetts General Hospital geht sogar so weit, dass diese Transplantier-Methode „die Dialyse obsolet“ machen könnte. Es könnte dadurch auch den Genesungsprozess vieler Menschen verändern, schließlich warten Patient:innen derzeit manchmal Jahre auf eine passende Spenderniere, da die Nachfrage deutlich höher ist als die verfügbaren Organe. Diese Wartezeit könnte sich durch tierische Spender:innen deutlich minimieren.

Die Niere ist übrigens nicht das einzige tierische Organ, das für Menschen infrage kommt. In den vergangenen Jahren gab es bereits zwei Schweineherz-Transplantationen an Menschen. Beide Patienten zeigten zuerst erhebliche Fortschritte, letztlich stießen beide das Herz jedoch ab und verstarben.