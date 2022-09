Queen Elizabeth II. starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren. Als klar wurde, wie schlecht es um die Monarchin steht, machten sich ihre Angehörigen auf den Weg ins Schloss Balmoral, um bei ihr zu sein. Doch nicht alle Royals schafften es rechtzeitig dorthin. Auch Lieblingsenkel der Queen, Prinz Harry, soll zu spät gekommen sein.

Laut Berichten waren nur Charles und Prinzessin Anne dabei, als die Queen ihre letzten Atemzüge nahm.

Prinz Harry konnte sich nicht mehr verabschieden

Die Welt trauert um eine große Monarchin! Queen Elizabeth ist im Beisein ihrer Familie in ihrer Sommerresidenz, dem schottischen Landsitz Balmoral, gestorben. Am Donnerstag waren fast alle Familienmitglieder nach Schottland gereist, nachdem sich der Gesundheitszustand der Königin verschlechtert hatte. Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, soll es Prinz Harry jedoch nicht mehr rechtzeitig geschafft haben. Er konnte sich nicht von seiner Großmutter verabschieden.

Prinz Harry galt lange als Lieblingsenkel von Queen Elizabeth II. Der Herzog von Sussex stand der Königin sehr nahe, sah sich immer als ihr enger Vertrauter. Harry und Meghan, die seit 2020 in den USA leben, wollten gestern eigentlich an einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London teilnehmen – als Abschluss ihrer einwöchigen Europareise. Doch aufgrund der Sorge um die Queen brach Enkel Harry die Reise sofort ab, um zu ihr nach Schottland zu eilen.

Queen starb mit Charles und Anne an ihrer Seite

Allerdings hat es Harry erst gegen 21 Uhr an das Totenbett seiner Großmutter geschafft – rund anderthalb Stunden nachdem der Buckingham Palace den Tod der Queen bereits offiziell bestätigt hatte. Zum Todeszeitpunkt sei Harrys Privatjet noch in der Luft gewesen, so die Daily Mail. Aber nicht nur Harry kam zu spät. Auch andere Familienmitglieder sollen es nicht mehr rechtzeitig nach Balmoral geschafft haben.

So seien auch Harrys Bruder William sowie Prinz Edward und Prinz Andrew zu spät eingetroffen, um sich persönlich verabschieden zu können. Dem Bericht zufolge haben nur Charles und seine Schwester Anne die letzten Minuten der Queen begleitet.

Erste Reaktion von Harry und Meghan

Inzwischen gibt es bereits eine erste Reaktion von Harry und seiner Frau Meghan, die nun übrigens den Titel Herzog und Herzogin von Cornwall und Cambridge tragen. Ihre gesamte Webseite „Archewell.com“ wurde komplett schwarz eingefärbt. In weißer Schrift steht geschrieben: „In geliebter Erinnerung an ihre Majestät, die Queen. 1926 bis 2022.“ Alle anderen Inhalte auf der Seite sind nicht verfügbar. Auch Herzogin Kate, Prinz William, der neue König Charles und seine Gemahlin Camilla meldeten sich. Sie alle teilten auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto der verstorbenen Königin.