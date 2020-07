Die Japaner sehen einen starken Zusammenhang zwischen der Blutgruppe und dem Charakter. Der Ausdruck für den Glauben, dass die Blutgruppe für bestimmte Eigenschaften eines Menschen ausschlaggebend ist, wird auch als “Bura-Hara” bezeichnet.

Das bedeutet deine Blutgruppe laut Japanischer Blutgruppendeutung.

Blutgruppe A

Trägt man die Blutgruppe A, wird man in Japan als kichōmen bezeichnet, was so viel wie “gut organisiert” bedeutet. Menschen mit dieser Blutgruppe sind daher meist auch sehr ordnungsliebend und legen großen Wert auf zwischenmenschlichen Frieden. Außerdem werden ihnen Geduld, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein nachgesagt.

Weitere Eigenschaften sind unter anderem:

Schüchtern

Sanftmütig

Sensibel

Taktvoll

Perfektionistisch

Fleißig

Nervös

Ängstlich

Ehrlich

Pingelig

Gewissenhaft

Blutgruppe B

Die Blutgruppe B wird in Japan auch als jikochū bezeichnet, was übersetzt selbstsüchtig bedeutet. Wie schon vermutet, wird diese Blutgruppe eher negativ betrachtet. Doch oft ist diese Deutung recht widersprüchlich, da Menschen dieser Blutgruppe auch als sehr kreativ, enspannt und bescheiden gelten.

Weitere Eigenschaften sind unter anderem:

Unverantwortlich

Unentschlossen

Nachtragend

Launisch

Leidenschaftlich

Neugierig

Unbekümmert

Pragmatisch

Flexibel

Extrovertiert

Abenteuerlich

Blutgruppe AB

Menschen mit der Blutgruppe AB gelten als exzentrisch, was im Japanischen als kawarimono bezeichnet wird. Da sie eine Mischung aus zwei Persönlichkeiten darstellen, sollen sie sehr kompliziert sein. Neben ihrer Unentschlossenheit gelten sie aber auch als sehr sozial und anpassungsfähig.

Weitere Eigenschaften sind unter anderem:

Unnahbar

Hinterlistig

Unentschlossen

Vergesslich

Kritisch

Diplomatisch

Sensibel

Ruhig

Mysteriös

Charmant

Stolz

Blutgruppe 0

Als Träger der Blutgruppe 0 wird man in Japan auch als rakkanshugi – optimistisch bezeichnet. Diese Personen sind extrem extrovertiert, besitzen eine große Führungstärke und sind sehr belastbar. Auch Ehrgeiz und Flexibilität werden ihnen nachgesagt.

Weitere Eigenschaften sind unter anderem: