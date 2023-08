Im vergangenen November fand man Aaron Carter leblos in seiner Wohnung auf. Laut Gerichtsmedizin sei der 34-Jährige in seiner Badewanne ertrunken. Zum Zeitpunkt des Todes soll Aaron laut den Behörden unter anderem unter dem Einfluss von Substanzen gestanden haben. Ein Schock für seine Familie. Auch sein Bruder Nick Carter verarbeitet den Tod knapp ein Jahr später immer noch.

Das verriet der Sänger in einem Interview gegenüber Entertainment Tonight.

Nick Carter über den Tod seines Bruders

In einem aktuellen Interview spricht das „Backstreet Boys“-Mitglied über den überraschenden Tod seines jüngeren Bruders. „Es war definitiv hart für mich und meine Familie“, so der 43-Jährige. Auch jetzt sei es nicht leicht, fügt der Sänger hinzu. „Es ist immer noch etwas, das wir verarbeiten müssen, bis zum heutigen Tag. Ich glaube nicht, dass wir jemals wirklich darüber hinwegkommen werden“.

Die Familie versuche, sich gegenseitig zu unterstützen, wo es nur geht. „Es hat uns viel abverlangt, und wir versuchen, aus einer wirklich tragischen Situation in unserer Familie etwas zu machen“. So engagiert sich die Familie unter anderem für eine Stiftung, die in den USA Kindern mit psychischen und emotionalen Gesundheitsproblemen helfen möchte.

Todesursache erst 6 Monate später bekannt

Besonders schwer für Familie und Fans war die lange Ungewissheit über die Todesursache des Teeniestars. Denn diese stand erst mehrere Monate nach Aarons Tod fest. In der Zwischenzeit machten viele Spekulationen die Runde. Aarons Mutter etwa war überzeugt davon, dass ihr Sohn ermordet wurde. Einige Fans vermuteten allerdings, dass Aarons Drogen- und Medikamentenvergangenheit etwas mit seinem Tod zu tun haben könnte. Laut Gerichtsmediziner lautet die offizielle Todesursache: In der Badewanne ertrunken.

Man fand laut Autopsiebericht unter anderem das Gas Difluorethan in seinem Körper. Es handelt sich dabei um ein Gas „das üblicherweise als Treibmittel in Luftreinigern verwendet wird“ und über Sprühdosen inhaliert wird. Auch das Medikament Xanax konnten die Behörden nachweisen. Die Mischung aus beiden Substanzen dann zur Handlungsunfähigkeit des Stars. Der Grund, weshalb er letzten Endes ertrank. Aus diesem Grund schlussfolgerten die Gerichtsmediziner, dass sein Tod ein Unfall gewesen sein muss.