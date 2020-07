Es nicht immer einfach, überall pünktlich aufzutauchen. Denn es kann schnell mal passieren, dass man die Zeit vergisst oder den Wecker in der Früh ungewollt überhört. Doch gewisse Menschen neigen dazu ständig unpünktlich zu sein und sich von festgesetzten Uhrzeiten nicht stressen zu lassen. Ihre immense Unpünktlichkeit liegt vermutlich aber auch einfach an ihrem Sternzeichen.

Denn diese Sternzeichen sind immer extrem unpünktlich und übersehen gerne mal die Zeit.

Zwillinge

Zwillinge haben meist einen sehr vollen Terminkalender. Dadurch kommt es auch öfter mal vor, dass sie dabei den Überblick verlieren und infolgedessen auch viel zu spät zu Terminen aufbrechen. Ihre Unpünktlichkeit ist zwar nicht bewusst gewollt, jedoch wollen sie an ihrem lockeren Lebensstil auch nichts ändern.

Fische

Fische sind ziemliche Chaoten. Denn sie leben die meiste Zeit in ihrer eigenen Traumwelt. Und dort spielt Pünktlichkeit eher keine so große Rolle. Aus diesem Grund sind Fische in der Regel eigentlich immer unpünktlich. Denn sollten sie es dann doch mal rechtzeitig aus dem Haus schaffen, liegt das meist eher daran, dass sie vor ihrem eigentlichen Termin noch andere Dinge zu erledigen haben. Fische hinken ihrem täglichen Zeitplan demnach ständig hinterher.

Waage

Auch dieses Sternzeichen hat es nicht so mit der Pünktlichkeit. Denn die Waage lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Ihr bequemer Charakter verleitet sie dabei ständig dazu immer erst in allerletzter Sekunde aus dem Haus zu gehen. Allerdings weiß sie auch, dass ihre Unpünktlichkeit zu einer Konfrontation führen könnte. Deshalb versucht sie an ihrer Schwäche zu arbeiten und bei Terminen nicht allzu spät zu erscheinen.